«Con l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento della Chiesa di San Biagio alla Maddalena compiamo un passo importante verso la messa in sicurezza e il recupero di un edificio di grande valore storico, artistico e religioso per la città di Catanzaro. La chiesa è di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, che ha assicurato la copertura finanziaria dell’intervento di manutenzione straordinaria».



È quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), dando notizia dell’aggiudicazione dei lavori all'impresa Lufraco Srl, per un importo di 1.142.940 euro, disposta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, guidato dall'ing. Floriano Siniscalco.



«L’intervento consentirà di affrontare le criticità strutturali riscontrate dalla Soprintendenza, che aveva evidenziato il rischio di crollo della volta dell’aula liturgica e della finta cupola del presbiterio. L’aggiudicazione rappresenta un risultato concreto del lavoro di coordinamento tra le istituzioni, avviato anche attraverso il tavolo tecnico che abbiamo tenuto lo scorso maggio in Prefettura, con il prefetto Castrese De Rosa, la Soprintendenza, la Diocesi e il Provveditorato. In quell’occasione abbiamo posto le basi per l’attuazione del nuovo Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Cultura, finalizzato a rendere più efficace la tutela e la valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto. Desidero ringraziare tutte le amministrazioni coinvolte per la collaborazione che ha consentito di arrivare a questa importante fase. Ora l’obiettivo è procedere rapidamente alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori da parte del Provveditorato, per restituire alla comunità catanzarese un luogo significativo della propria storia e della propria identità religiosa e culturale».