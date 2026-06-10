CatanzaroChannel può essere aggiunto tra le fonti preferite per ricevere aggiornamenti, notizie e approfondimenti sulla città di Catanzaro: dalla cronaca alla politica, dagli eventi allo sport, fino ai principali temi che riguardano il capoluogo

Da oggi, CatanzaroChannel può essere aggiunto tra le Fonti preferite di Google, la nuova funzione pensata per consentire agli utenti di scegliere le testate giornalistiche che desiderano seguire con maggiore continuità. Per i lettori catanzaresi si tratta di una novità importante. Attraverso Google News e Discover sarà possibile ricevere più facilmente gli aggiornamenti pubblicati da CatanzaroChannel: notizie di cronaca, politica, attualità, amministrazione, cultura, eventi, società, sport e contenuti dedicati alla vita quotidiana del capoluogo.

CatanzaroChannel racconta ogni giorno la città di Catanzaro nelle sue diverse dimensioni, seguendo i fatti che incidono sulla vita dei cittadini, le scelte amministrative, le trasformazioni urbane, le voci dei quartieri, il mondo associativo, gli appuntamenti culturali e sportivi, compreso il calcio, ma senza limitarsi al solo racconto sportivo.

Con la nuova funzione di Google, il lettore può scegliere direttamente CatanzaroChannel come fonte di fiducia. Un passaggio che valorizza il rapporto costruito con la comunità cittadina e rafforza il ruolo della testata come presidio informativo di prossimità.

Per aggiungere CatanzaroChannel alle Fonti preferite di Google è possibile cliccare su questo link: https://www.google.com/preferences/source?q=catanzarochannel.it