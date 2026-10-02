Guerra è stato inoltre designato componente della commissione tecnica Sud Italia per le auto d’epoca e storiche

Importanti novità organizzative e istituzionali interessano il settore automobilistico e sportivo della Calabria e del Mezzogiorno. Il Centro Sportivo Nazionale Libertas ha ufficializzato la nomina del Signor Antonio Guerra a Componente della Commissione Tecnica Nazionale Sud Italia e Responsabile della città di Catanzaro per il Settore Auto d’Epoca e Storiche.

La nomina rientra nel programma di rafforzamento e radicamento territoriale promosso dalla Direzione Nazionale del Settore, in piena sintonia con le direttive e gli obiettivi strategici stabiliti dal Presidente Nazionale della Libertas, dott. Pantano.

Con questo incarico – a titolo totalmente gratuito e onorifico – il neo-responsabile Antonio Guerra avrà il compito di rappresentare e coordinare le attività del settore sia sul territorio di Catanzaro sia in ambito regionale ed extra-regionale, operando a stretto contatto con la Direzione Nazionale e supportando le iniziative sportive e culturali dell'ente in Italia e all'estero.

«Per raggiungere gli obiettivi fissati su tutto il territorio nazionale abbiamo bisogno di collaboratori, tecnici e dirigenti solerti, persone capaci, soprattutto leali e disponibili a sostenere l’azione sportiva della Libertas», viene evidenziato nella nota di nomina firmata dalla Direzione di Settore, che ribadisce la centralità dell'impegno e della passione per la costruzione di «una Libertas da primati e al servizio di tutti».

La comunità sportiva e gli appassionati di auto storiche del capoluogo calabrese accolgono con favore questo nuovo presidio organizzativo, punto di riferimento per lo sviluppo di futuri eventi e iniziative dedicate al patrimonio automobilistico d'epoca.