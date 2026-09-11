«L’avvio del Corso in Scienze della Formazione Primaria nella sede di Via degli Eroi e l’inaugurazione delle residenze all’ex scuola Chimirri rappresentano una svolta concreta nel percorso di valorizzazione del nostro centro storico».

A dichiararlo è la consigliera comunale Daniela Palaia, delegata del sindaco Nicola Fiorita alla valorizzazione del Centro storico.

«Fin dall’inizio del nostro mandato – prosegue la consigliera Palaia – abbiamo creduto fermamente che la vera rigenerazione del cuore della città passasse attraverso la presenza stabile di giovani, cultura e servizi. La scelta strategica promossa dal sindaco Fiorita insieme al rettore Giovanni Cuda dimostra come la sinergia istituzionale possa ridare centralità e respiro al nostro patrimonio urbano. Portare cento studenti a frequentare quotidianamente Via degli Eroi e oltre 140 residenti nell'ex Scuola Chimirri significa immettere linfa vitale per le attività commerciali, per la socialità e per l'immagine stessa della città».

Palaia prosegue: «Un passaggio fondamentale riguarda la capacità di offrire ai giovani un pacchetto integrato di servizi di qualità: la disponibilità dei 143 alloggi della residenza Chimirri, combinata con un piano di trasporti dedicato e potenziato tramite le navette AMC, dimostra come la priorità di questa Amministrazione sia garantire un’esperienza universitaria completa, efficiente e moderna nel cuore della città».

«Questo è solo il primo tassello di un piano ampio e duraturo per posizionare stabilmente presidi universitari nel tessuto cittadino. Rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro alla coordinatrice, prof.ssa Tiziana Iaquinta, per l'inizio delle attività il 4 novembre con la lezione aperta alla città: un momento in cui la cultura pedagogica e la cittadinanza si incontreranno nel cuore di Catanzaro», conclude Daniela Palaia