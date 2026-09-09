Ancora incerta la traiettoria della perturbazione atlantica che mette in dubbio l’arrivo anche di precipitazioni sul settore jonico
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L’anticiclone africano continua imperterrito ad interessare la nostra Regione. Temperature molto elevate per il periodo e oltre le medie stagionali si stanno registrando ovunque:
lungo le coste il termometro oscilla tra i 32 e i 34°C soprattutto lungo il comparto jonico, anche se il caldo non è accompagnato da tassi di umidità elevati.
Discorso inverso invece lungo il comparto Tirrenico dove le temperature si mantengono più contenute e intorno ai 30°C ma le correnti da ovest causano tassi di umidità elevati con la sensazione di calore accentuata ovunque. Nelle aree interne invece troviamo i picchi più elevati con temperature fino ai 37-38°C.
Dal weekend temperature in generale calo Intanto ulteriori conferme ci giungono dai modelli meteorologici: secondo gli ultimi aggiornamenti un affondo atlantico scenderà di latitudine raggiungendo la Calabria a
partire da sabato 12 settembre. Ciò ne conseguirà un generale calo delle temperature di circa 6-8°C e con valori che dunque lungo le coste e pianure non supereranno i 25- 26°C. Da decifrare sarà però il possibile maltempo in arrivo:
i modelli meteorologici infatti sono ancora discordi sulla traiettoria che avrà la perturbazione annessa all’affondo atlantico, per cui non è possibile stilare una tendenza meteo sulle aree che saranno colpite dalle precipitazioni. Meteo Catanzaro Vi rimanda dunque ai prossimi appuntamenti.