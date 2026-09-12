Competenze digitali, sostegno psicologico e accompagnamento al lavoro per offrire una concreta opportunità di ripartenza a 30 giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.

È l’obiettivo di “Connessi al futuro: il digitale per un reinserimento attivo”, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS e destinato a svilupparsi nell’arco di 24 mesi.

L’iniziativa è stata selezionata nell’ambito del bando “Fuoriclasse”, promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro e il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Il Centro Calabrese di Solidarietà ETS, soggetto resposabile, realizzerà il progetto insieme ai partner Fondazione Albero Della Vita, Eureka Cooperativa Sociale arl ed Esi Sud srl, con il coinvolgimento dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.

“Connessi al futuro” punta a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei giovani detenuti attraverso un percorso personalizzato, capace di integrare formazione, sostegno motivazionale e sviluppo delle competenze richieste dall’attuale mercato del lavoro.

Il progetto si articola in quattro fasi: il percorso prenderà avvio con l’orientamento e il bilancio delle competenze, necessari per individuare capacità, bisogni formativi e possibili prospettive professionali di ciascun partecipante.

Durante tutte le attività sarà garantito un supporto psicologico e motivazionale costante. Seguiranno la formazione digitale e il potenziamento delle competenze trasversali, mentre l’ultima fase sarà dedicata all’accompagnamento verso l’inserimento socio-lavorativo. Trasversali all’intero percorso saranno le attività di comunicazione e il coordinamento tecnico e amministrativo.

I 30 beneficiari saranno suddivisi in due gruppi da 15 partecipanti. Il modulo dedicato alla formazione digitale avrà una durata di 140 ore per ciascun gruppo, per complessive 280 ore.

Le attività formative riguarderanno l’alfabetizzazione informatica di base e avanzata, l’utilizzo di software applicativi specifici, gli elementi fondamentali del commercio elettronico e le nozioni di business digitale, innovazione e startup. Le lezioni teoriche saranno affiancate da laboratori pratici.

L’obiettivo è permettere ai giovani di acquisire la digital literacy e le competenze tecniche necessarie per muoversi con maggiore autonomia e sicurezza in un mercato del lavoro nel quale le conoscenze digitali sono sempre più richieste.

Al modulo digitale si aggiungerà quello dedicato allo sviluppo delle soft e life skills, con 44 ore di attività per ciascun gruppo e 88 ore complessive. Il percorso sarà incentrato sul potenziamento delle competenze non cognitive e trasversali, fondamentali per la crescita personale e per la futura occupabilità.

Saranno affrontati, in particolare, la comunicazione efficace, il lavoro di gruppo, la gestione dello stress, la capacità di risolvere problemi complessi, la flessibilità, la creatività e lo sviluppo dell’autonomia personale.

L’obiettivo complessivo, quindi, è trasformare la formazione digitale in uno strumento concreto di inclusione e autonomia, favorendo l’acquisizione di competenze spendibili, il superamento dello stigma sociale e la prevenzione della recidiva. Un percorso pensato per accompagnare i giovani verso una nuova possibilità di partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

Il Fondo per la Repubblica Digitale

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è sperimentare progetti di formazione e inclusione digitale e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.