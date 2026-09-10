Immaginate una donna che, nel silenzio della sua stanza, scrive sui propri diari che la primavera si difende coraggiosamente contro il vento, anche se trema per tutto.

Quella donna non è la bionda svampita da copertina che l'industria di Hollywood ha venduto al mondo. Quella donna è Norma Jeane Mortenson, prima che il mito di Marilyn Monroe la divorasse per sempre.

Venerdì 11 settembre, alle ore 21:00, l’Anfiteatro Villa Pertini di Borgia smetterà di essere un semplice palcoscenico all'aperto. Diventerà una stanza intima, un rifugio in cui i pensieri più segreti della diva del Novecento torneranno a respirare in prima nazionale assoluta, grazie a “Marilyn – Il mito compie 100 anni”, la nuova e attesissima produzione della cooperativa musicale La Corelli per il Festival d’Autunno.

A compiere questo miracolo umano e artistico sarà la voce di Mariska Bordoni. Il soprano e attrice, che il pubblico calabrese ha già amato e applaudito al Teatro di Catanzaro, torna in questa terra per compiere un atto di giustizia poetica: spogliare l'icona e restituire la dignità all'essere umano.

Il peso della solitudine: una ferita ancora aperta

«Spero di poter suscitare empatia», racconta Mariska, con una delicatezza che colpisce dritto al cuore. «Vorrei che il pubblico sentisse il peso della sua solitudine. In fondo, il dolore di Marilyn è il dolore di chiunque non si sia mai sentito compreso fino in fondo o amato per ciò che era veramente. Riconoscerci nelle sue insicurezze e nelle sue fragilità ci permette di immedesimarci in lei. La società dello spettacolo, i media e il cinema l'hanno oggettificata, sfruttata e infine consumata. Sul palco voglio restituirle l'ammirazione, la tenerezza e il profondo rispetto che merita la sua intelligenza».

Una voce, due anime: la maschera e il dolore

Per riuscire in questa impresa drammatica, l'artista utilizzerà una tecnica straordinaria, fondendo la sua doppia anima teatrale. Sarà un viaggio musicale ed emotivo in cui ogni genere diventa uno stato psicologico. La lirica, con le sue linee melodiche ampie e la sua espressività tragica, sarà la voce segreta di Norma Jeane: il canto della fame d'amore, dei ricordi d'infanzia e della paura dell'abbandono. Il musical e il jazz, invece, diventeranno la "maschera sociale" che Marilyn indossava per farsi accettare dal mondo esterno: quella brillante, ritmata, fatta di tempi comici perfetti e ammiccamenti impeccabili dietro cui nascondersi.

La musica come cassa di risonanza dell'anima

Non aspettatevi un concerto tradizionale. Le canzoni più celebri sono state decostruite per diventare flussi di coscienza, ossessioni e ricordi dolorosi che la protagonista indossa a fatica mentre scrive tra sé e sé. In questo viaggio intimo, Mariska non sarà sola: sul palco l’Orchestra La Corelli e la direzione del Maestro Jacopo Rivani dialogheranno con lei attraverso sguardi e gesti.

La partitura inedita di Damiano Drei diventerà la vera e propria cassa di risonanza dell'anima del personaggio, rendendo la serata di Borgia un evento unico e irripetibile.

Tra i testi autentici selezionati da Silvia Rossetti, è proprio quella metafora della primavera che trema ma resiste a fare da bussola a Mariska Bordoni: «È la metafora di una donna che cerca di farsi strada in un mondo ostile. Un coraggio che non è bastato a salvarla dal suo tempo, ma che oggi, insieme alla sua profonda umanità, può diventare un faro di luce e ispirazione per chiunque si trovi a combattere contro le proprie stesse fragilità».

L’appuntamento e info utili

Sotto il cielo stellato della Calabria, venerdì sera, l'appuntamento non sarà con una leggenda del passato, ma con uno specchio che parla direttamente al nostro presente.

Tutti gli approfondimenti sull'evento, le informazioni utili e la vendita dei biglietti online sono disponibili direttamente sul sito ufficiale del Festival d'Autunno. Si ricorda inoltre che l’Amministrazione Comunale di Borgia ha voluto sostenere fortemente l'iniziativa, garantendo l'ingresso gratuito a tutti i residenti del Comune.