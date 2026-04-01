A Palazzo De Nobili il sindaco Fiorita ha ricevuto e parlato con associazioni ed attivisti alla presenza dei diversi soggetti interessati tra cui Catanzaro Servizi. Unica assenza quella dell’Asp.

Dopo tanti e forse troppi rinvii, si è tenuto l'auspicato primo confronto tra il Comune di Catanzaro, sindaco Fiorita in testa, e le associazioni di volontari animalisti. Numerosi i temi sul tavolo, alcuni di grande impatto sanitario ed affettivo. In prima fila una partecipata comunale in grande affanno che potrebbe tramutare un problema collettivo in propria opportunità di ripresa.

De Marco

«Catanzaro Servizi d'intesa con il Comune sta cercando di mettere in piedi la piena funzionalità di tutte le strutture che abbiamo già attualmente a San Floro e in prospettiva Marcellinara – ha detto in esclusiva al nostro Network LaC il commissario straordinario della partecipata Tonino De Marco – per dare una risposta alle esigenze che sono state sollevate, che evidentemente cozzano anche con i limiti di disponibilità finanziaria, di investimento su queste tematiche, che però devono essere comunque al centro dell'attenzione delle politiche comunali. Noi abbiamo preso atto delle sollecitazioni che sono arrivate da parte delle associazioni animaliste e abbiamo deciso di aprire un tavolo tecnico, anche in collaborazione con l'Asp e con la Prefettura, per tentare di trovare le migliori soluzioni possibili ai temi che sono stati sollevati».

Al tavolo tuttavia è mancato il fondamentale apporto dell'azienda sanitaria provinciale – ma non è certo abbia ricevuto in tempo la Pec ufficiale – ma la soddisfazione dopo tanta distanza è stata ugualmente palpabile.

Staglianò

«È l'apertura di un tavolo tecnico che io considero permanente, fino a quando i problemi legati alla tutela, al benessere degli animali non verranno risolti – ha affermato il Garante per i diritti degli animali per il comune di Catanzaro dottor Ivano Staglianò – In via definitiva è certamente un incontro che già dalle prime battute credo sia altamente proficuo, lo vedo come un evento assolutamente positivo. Un primissimo obiettivo che si potrà raggiungere è quello delle sterilizzazioni delle colonie feline, dell'individuazione di una struttura dove far sorgere il primo gattile comunale e subito la lotta al randagismo, assolutamente, sia per quanto riguarda le colonie feline, i gatti randagi, ma anche – ha concluso – i cani vaganti che si stanno moltiplicando alla velocità della luce»