Attiva una mini-circolare Giovino-Porto e la sosta auto nel Piazzale Maestri del Lavoro
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In occasione del concerto di Gaia, in programma domani, venerdì 24 luglio alle 21:30 nell’area portuale di Lido, l’AMC ha predisposto un servizio dedicato per agevolare gli spostamenti del pubblico.
In particolare, dalle 20:00 alle 01:00 sarà attivo un collegamento circolare tra Giovino – PoliGiovino – Area Portuale al costo della tariffa ordinaria.
Per quanto riguarda invece il parcheggio in piazzale Maestri del Lavoro, conosciuto anche come Area Teti, per chi raggiunge l'evento in auto il parcheggio stesso sarà attivo dalle 17:30 con tariffa giornaliera di € 2.