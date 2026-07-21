Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute a Squillace Lido per un vasto incendio di vegetazione. Sul posto personale e mezzi della sede centrale, del distaccamento di Soverato e del distaccamento di Chiaravalle Centrale, con il supporto di autobotti per il rifornimento idrico. Oltre 20 le unità dei Vigili del Fuoco coinvolte nelle operazioni di spegnimento e di contenimento del fronte di fiamma, con priorità rivolta alla salvaguardia di un villaggio turistico minacciato dall'incendio, Porto Rhoca. Le fiamme e l'intenso bagliore del fronte di fuoco visibili da numerosi punti della costa catanzarese, a testimonianza della vasta estensione dell'incendio. Il fronte del fuoco ha interessato l'area compresa tra Squillace e Roccelletta di Borgia, nella zona di Fiasco Baldaia, alimentando la preoccupazione per la vicinanza alle abitazioni.