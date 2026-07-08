La pubblicazione propone indicazioni chiare e operative per riconoscere i principali segnali di rischio, prevenire il ricorso al credito illegale e individuare tempestivamente gli enti e i soggetti cui rivolgersi in caso di difficoltà economiche

Nell’ambito delle attività promosse dall’Osservatorio provinciale sul fenomeno dell’usura è stato realizzato il “Vademecum Antiusura – Liberi… Non più oppressi”, uno strumento informativo pensato per sostenere cittadini, famiglie, professionisti e imprese nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno dell’usura.

Il Vademecum è stato presentato lo scorso maggio presso la Prefettura di Catanzaro, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione del Sottosegretario all’Interno, on. Wanda Ferro, e di numerose autorità istituzionali.

La pubblicazione propone indicazioni chiare e operative per riconoscere i principali segnali di rischio, prevenire il ricorso al credito illegale e individuare tempestivamente gli enti e i soggetti cui rivolgersi in caso di difficoltà economiche o di situazioni riconducibili ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione. Il documento è articolato in diverse sezioni dedicate alla prevenzione, al riconoscimento delle pratiche usurarie, ai comportamenti da adottare nelle situazioni di difficoltà e al ruolo della rete territoriale di supporto. Particolare rilievo assume la sezione “Una bussola per orientarti: cosa fare se…”, che raccoglie informazioni pratiche sui servizi disponibili, i contatti utili e i percorsi di assistenza e accompagnamento attivati sul territorio, offrendo un punto di riferimento concreto per chi necessita di orientamento e sostegno.

Il “Vademecum Antiusura – Liberi… Non più oppressi” rappresenta un importante strumento di prevenzione e di informazione, volto a promuovere la cultura della legalità e a rafforzare la consapevolezza dei cittadini rispetto ai rischi dell’usura. Diffondere la conoscenza delle opportunità di sostegno e dei servizi presenti sul territorio significa contribuire concretamente a contrastare l’isolamento delle persone in difficoltà, favorendo percorsi di tutela, assistenza e rilancio nel pieno rispetto della legalità.