Giornata storica per i trasporti calabresi: dopo 24 anni è stato attivato oggi l'intercity diretto Roma Reggio Calabria. Un traguardo raggiunto anche grazie all'impegno dell'Associazione Ferrovie in Calabria che ha salutato il passaggio del treno alla stazione di Soverato.

Spumante e girasoli alla stazione ferroviaria di Soverato per salutare il passaggio dell' intercity diretto Roma-Reggio Calabria lungo la linea Ionica, ripristinando lo storico tracciato dopo 24 anni . Un traguardo, raggiunto soprattutto grazie all'interessamento dell'associazione Ferrovie in Calabria, da sempre in prima linea per il potenziamento dei collegamenti regionali e nazionali, che il sodalizio presieduto da Roberto Galati ha voluto festeggiare insieme ad amministratori locali, associazioni e cittadini.«È stata una battaglia storica della nostra associazione, una che portiamo avanti fin dal 2010 da quando l'ultimo treno notturno che collegava questo territorio con Roma è stato soppresso. Nel 2024 si è aperta un'importante finestra che ha reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo e cioè è stata proprio l'immissione in servizio dei nuovissimi treni ibridi HTR 412 che hanno come sistema di trazione sia diesel, sia elettrico e sia a batteria. Quindi di fatto la realizzazione di questo collegamento è resa possibile dal fatto che lo stesso convoglio parte dalla linea Ionica che non è elettrificata e arriva a Roma Termini».

Impegno di associazioni e istituzioni



Notevole l'impegno da parte di diverse istituzioni che hanno appellato la proposta arrivando al risultato odierno: «già nell'aprile del 2024 abbiamo consegnato il nostro dossier con questa proposta agli onorevoli Furgiuele e Rapani in occasione di un incontro a Crotone - ricorda Galati -. Poi c'è stato un grandissimo impegno ovviamente da parte della Regione Calabria e degli assessori Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo perché ovviamente il grande impulso della Regione con il Ministero dei Trasporti ha reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo ma anche gli enti locali hanno davvero fatto tanto. Voglio ringraziare i comuni di Soverato e di Roccella Ionica in particolare che sono quelli che di più di tutti hanno sostenuto questa proposta e l'hanno portata avanti. Ovviamente anche da parte di Trenitalia ed RFI c'è stato un grande impegno perché il treno è stato istituito veramente nel giro di poche settimane».

Il futuro del associato



Il nuovo collegamento di Trenitalia è stato attivato in via sperimentale fino al 31 agosto ma si spera nella prosecuzione del servizio: «ora bisogna capire quale sarà la risposta dell'utente ma è certo che sarà una risposta ottimale e questo garantirà la prosecuzione di questo servizio che tra l'altro quasi certamente verrà inserito all'interno della nuova gara che porterà il Ministero dei Trasporti a riaffidare tutti i cosiddetti servizi universali, quindi intercity e intercity notte a Trenitalia. Quindi sarà un servizio nuovo che verrà implementato all'interno di quel grande elenco di treni nazionali in tutti i territori italiani con Roma, con Milano e con Torino. Quindi è importante che questo treno venga utilizzato e noi ci faremo anche portavoce di tante istanze del territorio come ad esempio quelle relative alla mancata fermata di Siderno e di Bovalino, due centri molto importanti che non è stato possibile inserire nell'immediato per una questione relativa alla strutturazione delle tracce orarie di questo treno, quindi però gli incroci con i treni già previsti in orario sulla linea ionica, siamo certi che anche questo potrà essere risolto per avere alla fine un servizio capillare sulla linea ionica e speriamo anche che possa essere un po' snellito sul versante tirrenico. Dunque lavoreremo per aumentare un po' le fermate sulla linea ionica che è il bacino d'utenza principale di questo treno e velocizzarlo un po' in direzione Roma Termini.

Le funzioni del collegamento



Ma non solo. Una cosa molto importante che tengo a dire - aggiunge il presidente dell'associazione Ferrovie in Calabria - è che questo treno non serve solo per raggiungere Roma ma ovviamente collegherà direttamente anche Salerno, Napoli e collegherà questo territorio con la Riviera dei Cedri perché sarà un inedito collegamento diretto con Scalea. Non a caso questa battaglia la condividiamo con una delle associazioni di quel territorio perché è un collegamento molto importante anche per gli scambi turistici all'interno della regione. Senza trascurare il fatto che rappresenta un collegamento diretto tra Soverato, la Locride, Roccella Ionica e Lamezia Terme Centrale quindi si può utilizzare anche ad esempio per andare a prendere un volo a Lamezia. Pertanto le funzioni di questo treno sono diverse e proprio per questo siamo certi che avrà successo».

Prossimi obiettivi