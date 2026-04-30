L’incontro ha proposto un approccio multidisciplinare – giuridico, sociologico e operativo – con l’obiettivo di approfondire il passaggio dal concetto di “vittima” a quello di “persona”, ponendo al centro la dignità, l’autodeterminazione e i percorsi di fuoriuscita dalla violenza

Nella mattinata odierna, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, si è tenuto il seminario dal titolo “Dalla vittima alla persona. Percorsi ed esperienze di tutela, di liberazione e di rinascita”, inserito nell’ambito del progetto “Ahimsa. Dall’ombra alla luce”. L’incontro ha proposto un approccio multidisciplinare – giuridico, sociologico e operativo – con l’obiettivo di approfondire il passaggio dal concetto di “vittima” a quello di “persona”, ponendo al centro la dignità, l’autodeterminazione e i percorsi di fuoriuscita dalla violenza. In tale prospettiva, è stato evidenziato il ruolo complementare delle istituzioni, dei servizi territoriali e della società civile nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno concreto alle persone coinvolte. Tra gli ospiti intervenuti, anche il Questore di Catanzaro, che ha offerto un contributo sull’importanza delle misure di prevenzione nella disponibilità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.



In particolare, ha posto l’attenzione sull’esigenza di anticipare la soglia di tutela e sulla necessità di una virtuosa collaborazione tra Autorità di P.S. e Autorità Giudiziaria, onde evitare il rischio di

escalation nei confronti di persone esposte ad una maggiore vulnerabilità. In questo contesto, è stato ribadito il valore del cosiddetto “Codice Rosso”, quale strumento normativo fondamentale per garantire tempestività nelle indagini e nella protezione delle vittime di violenza di genere e che si innesta nell’ottica della prevenzione di polizia e del contrasto giudiziario. Il Questore si è altresì soffermato sul trattamento del maltrattante e sull’efficacia deflattiva della misura di prevenzione dell’ammonimento che ha una diminuzione di rischio recidiva nell’80% dei casi.



Il progetto ha visto inoltre la partecipazione attiva di un gruppo di studentesse e studenti

dell’Università, coinvolti in qualità di “antenne”, con una funzione di sensibilizzazione e di

raccordo con la comunità studentesca, in sinergia con le associazioni universitarie.

I l seminario si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e formazione volto a

promuovere una cultura del rispetto, della non violenza e della responsabilità condivisa.