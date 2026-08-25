Il sindaco Cascini ha preso le distanze con fermezza dagli episodi di cronaca che rischiano di sminuire i lavoro di promozione del territorio. L’evento previsto venerdì e sabato

“Dalle mura al cielo, storie prelibate”, è il titolo dell'iniziativa che si terrà venerdì e sabato prossimi a Belvedere Marittimo, sul Tirreno Cosentino. Oggi alla cittadella regionale di Catanzaro, la presentazione con tutti i soggetti interessati.

Iiritano

«Una manifestazione che punta a valorizzare le nostre eccellenze eno-gastronomiche – ha detto Giuseppe Iiritano, direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione – anche con uno spettacolo di droni che oggi è un po' il futuro, è un'innovazione, attira molto i turisti, quindi spuntiamo anche sulla presenza turistica per far conoscere anche le eccellenze del nostro settore agroalimentare».

Caligiuri

«Naturalmente la parola d'ordine è valorizzare il territorio – gli ha fatto eco la direttrice dell’Arsac Fulvia Michela Caligiuri – il patrimonio del territorio, il patrimonio culturale e il patrimonio agroalimentare, ecco perché c'è il Dipartimento d'Agricoltura, ci sarà ARSAC, quindi sosteniamo convintamente anche questa manifestazione, perché come dicevamo ci sono le grandi manifestazioni, ma poi ci sono le manifestazioni territoriali che sono, direi, non altrettanto importanti, forse ancora più importanti di quelle grandi, perché tengono vivo il territorio, tengono vivo le eccellenze, le eccellenze tipiche di quel territorio che noi non potremmo mai valorizzare nel modo migliore possibile, ecco perché queste attività sono per noi importantissime.

Greco

«Il progetto di Belvedere appunto è emblematico da questo punto di vista, perché serve a valorizzare intanto il Parco Marino Rivera dei Cedri, ma serve anche a valorizzare Belvedere e la sua storia – ha chiosato Raffaele Greco, direttore dei Parchi Marini calabresi – infatti le luci che partiranno dal castello e poi si rifletteranno sul lungomare,hanno a che fare con l'identità, con l'enogastronomia, con l'ambiente marino, che è poi un po' l'offerta integrata che vorremmo fare»

Il primo cittadino del comune costiero tirrenico prende le distanze con fermezza dai recenti fatti di cronaca.

Cascini

«Non si può gettare alle ortiche una vita per un bicchiere di più – ha detto Vincenzo Cascini, sindaco di Belvedere Marittimo – Tempo fa qualcuno ha tentato di far si che le manifestazioni notturne di trasformassero in manifestazione di inciviltà pura. Io ho deciso di chiudere quei locali che ospitano queste persone»