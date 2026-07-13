Proseguono gli interventi di disinfestazione anti-alare sul territorio comunale di Catanzaro a cura della Sieco. Il calendario dei lavori, dopo aver interessato la zona sud, proseguirà, sempre nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 06, nelle giornate di martedì 14 luglio nell’area centro e mercoledì 15 luglio nell’area nord interessando le seguenti vie:

Martedì 14 luglio

Da Via Indipendenza a Piano Casa

Sala (fino all'inizio di Viale Cassiodoro, incrocio Via Piemonte)

Campagnella – Signorello

Cava – Santo Janni

Fares – Via Lucrezia della Valle

Alli – Petricciolo

Mercoledì 15 luglio

Sant'Elia – Piterà – Visconte

Pontegrande – Bambinello Gesù – Pontepiccolo

Catanzaro Nord

Stadio

Siano – Santa Domenica

Janò

Rione De Filippis

Materdomini – Gagliano – Cavita

L'Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione affinché gli interventi possano risultare quanto più efficaci possibile. Si raccomanda inoltre di eliminare, ove possibile, ristagni d'acqua e accumuli di rifiuti nelle aree private e nelle immediate vicinanze delle abitazioni.

A tutela della salute pubblica, durante l'esecuzione dei trattamenti e nelle ore immediatamente successive, si raccomanda di: tenere chiuse porte e finestre; mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni; evitare di sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive; non stendere biancheria all'esterno; proteggere derrate alimentari e coltivazioni ortofrutticole, evitando il consumo dei prodotti senza un accurato lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.