Il consigliere Gregorio Buccolieri interviene in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere Stefano Veraldi sulle condizioni del manto stradale nel quartiere San Leonardo, con lo scopo di fare chiarezza sulla programmazione dei lavori e rassicurare i cittadini.

“Riconosciamo pienamente la necessità di intervenire nel quartiere San Leonardo, area nevralgica per la mobilità e la vita della nostra città — dichiara Buccolieri — ma è doveroso precisare che l'Amministrazione comunale non solo non ha mai sottovalutato il problema, ma si è già attivata concretamente. Il tratto stradale in questione è infatti già stato inserito tra gli interventi interamente finanziati dall'Amministrazione. Non intendiamo procedere con risposte tampone o soluzioni provvisorie. La situazione attuale è la conseguenza diretta di un'opera di riqualificazione eseguita in modo problematico sotto la precedente Amministrazione, che fin dalla sua conclusione ha trascinato con sé evidenti criticità strutturali sul basolato. L'intervento pianificato e finanziato, come più volte richiesto – conclude Buccolieri – farà esattamente ciò che finora non è stato fatto: risolvere in maniera seria, definitiva e duratura un problema annoso ereditato dal passato, restituendo piena sicurezza e decoro all'intero quartiere”.

La denuncia di Veraldi

Strade dissestate, buche profonde, rattoppi con cemento e un senso diffuso di abbandono. È la fotografia del quartiere San Leonardo scattata dal consigliere comunale di Catanzaro, Stefano Veraldi, che accende i riflettori sulle precarie condizioni in cui versa una delle zone storicamente centrali e strategiche della città.

«Il manto stradale del quartiere San Leonardo è ormai visibilmente danneggiato e compromesso in più punti — aveva dichiarato Stefano Veraldi – Girare per le vie della zona è diventato un percorso ad ostacoli sia per gli automobilisti che per i pedoni, con evidenti rischi per la sicurezza stradale e l'incolumità dei cittadini. È inaccettabile che un quartiere fondamentale per la mobilità e la vita cittadina venga lasciato in questo stato di incuria».

Veraldi sollecitava quindi un intervento immediato e strutturato da parte dell' amministrazione comunale: «Chiedo all'Amministrazione e agli uffici competenti di programmare con urgenza un piano straordinario di manutenzione e ripristino delle basole nel quartiere San Leonardo. Non servono pezze temporanee o effimeri piani triennali dei lavori pubblici, ma un'opera di rifacimento seria e duratura».