Quasi 5.000 voli di monitoraggio, 897 ore di volo e oltre 104mila chilometri di pattugliamento per supportare la Regione Calabria nella sorveglianza antincendio del territorio. Sono i principali risultati delle attività svolte da D-Flight e Aiviewgroup, società del Gruppo Enav, nell'ambito dell'operazione Tolleranza Zero, ideata dalla Regione Calabria.

Tra il 28 giugno e il 28 agosto 2026, i 24 equipaggi impiegati nel servizio hanno effettuato 4.899 voli, raggiungendo almeno una volta 361 comuni calabresi, con un picco di 114 missioni il 5 agosto. Nel solo mese di agosto sono stati rilevati 73 incendi.

«L'attività svolta in Calabria - ha dichiarato Igor De Biasio, amministratore delegato e direttore generale di Enav - mostra come le competenze aeronautiche e le tecnologie del Gruppo Enav possano tradursi in un supporto concreto per le istituzioni e per il territorio. Attraverso D-Flight e Aiviewgroup integriamo missioni con droni, raccolta delle informazioni e condivisione immediata dei dati, consentendo alla Regione di individuare tempestivamente le situazioni di rischio e di coordinare con maggiore efficacia le strutture competenti».

D-Flight e Aiviewgroup integrano droni, piloti specializzati, competenze aeronautiche e sistemi digitali per trasformare le osservazioni raccolte sul territorio in informazioni trasmesse e rese automaticamente visibili nella Control Room della Regione Calabria.

Il flusso dei dati consente alla struttura regionale di seguire le operazioni e di condividere tempestivamente le segnalazioni con la Sala operativa unificata permanente, la Protezione Civile e i Carabinieri Forestali. In particolare, la classificazione degli eventi è disponibile dal 27 luglio, data di avvio della piattaforma digitale. Nei 33 giorni successivi, su 2.983 voli documentati, 125 hanno rilevato un evento.

Tra gli eventi classificati figurano 73 incendi, 39 roghi di piccola entità e 12 episodi di combustione di rifiuti. Le attività hanno prodotto 93 segnalazioni alle autorità competenti e 31 dossier fotografici e video, utilizzati a supporto degli interventi e degli approfondimenti investigativi.