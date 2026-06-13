Era scomparsa dopo essere uscita per sostenere gli esami di terza media. La giovane rintracciata nei pressi di un magazzino abbandonato

È stata ritrovata e sta bene la 14enne scomparsa dalla mattinata di oggi a Isola Capo Rizzuto. A darne notizia i carabinieri. La giovane rintracciata nei pressi di un magazzino abbandonato vicino al Parco Insiti di Isola Capo Rizzuto.

L'allarme era scattato nelle prime ore della giornata quando la ragazza, uscita di casa per recarsi a sostenere gli esami di terza media, non aveva fatto ritorno. Secondo quanto emerso, era arrivata a scuola per poi allontanarsi senza dare più notizie di sé.

A lanciare un appello attraverso i social era stata il sindaco Mariagrazia Vittimberga, invitando chiunque avesse informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell'ordine e a condividere il più possibile la segnalazione.

Dopo la denuncia dei genitori, erano state attivate le procedure di ricerca coordinate dalle forze dell'ordine.

Nel tardo pomeriggio è arrivato il lieto fine: la 14enne è stata ritrovata sana e salva.