Riceviamo e pubblichiamo*

Gentile Assessore Colosimo,

in qualità di amministratore di Contrada Guglia e portavoce dei residenti del quartiere Santa Maria, desidero tornare sull’importante sopralluogo effettuato nei primi giorni di luglio presso Contrada Guglia, durante il quale è stata affrontata anche la problematica relativa all’abbandono continuo di rifiuti da parte di cittadini incivili.

In quella occasione si era parlato dell’installazione di fototrappole nell’ambito della campagna “Difendi Catanzaro”, quale strumento concreto per contrastare e individuare i responsabili degli abbandoni indiscriminati.

A distanza di tempo, i residenti mi chiedono legittimamente di conoscere lo stato della situazione e, soprattutto, di avere risposte chiare:

Il progetto relativo all’installazione delle fototrappole è andato avanti?

È prevista concretamente la loro installazione in Contrada Guglia?

Quali sono i tempi previsti per l’attuazione?

Quali ulteriori interventi l’Amministrazione intende mettere in campo per contrastare il continuo abbandono dei rifiuti?

Contrada Guglia, nonostante le diverse criticità che ancora presenta, merita rispetto, attenzione e considerazione da parte delle istituzioni.

I residenti sono stanchi di assistere continuamente a comportamenti incivili che compromettono il decoro, l’immagine e la vivibilità del quartiere. Non si può pensare che le problematiche possano essere risolte soltanto attraverso la buona volontà dei cittadini che quotidianamente cercano di mantenere dignitoso il proprio territorio.

I residenti di Contrada Guglia chiedono semplicemente ciò che spetta loro: attenzione, servizi, controllo del territorio e risposte concrete.

Per questo, alla luce del sopralluogo effettuato a luglio, chiediamo all’Amministrazione e a Lei, in qualità di Assessore ambiente del Comune di Catanzaro, di fornire indicazioni chiare sul seguito dato agli impegni e alle proposte emerse in quella occasione, in particolare per quanto riguarda le foto-trappole e la campagna “Difendi Catanzaro”.

L’auspicio è che alle parole possano seguire fatti concreti e che Contrada Guglia possa finalmente ricevere quella giusta attenzione che i suoi residenti chiedono e meritano.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, anche a nome dei residenti di Contrada Guglia, porgo cordiali saluti.

*Giuseppe Costantino, Amministratore di Contrada Guglia Portavoce dei residenti