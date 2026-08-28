Il sindaco Nicola Fiorita ha adottato una ordinanza nell’ambito delle misure urgenti di prevenzione e controllo del vettore Culex pipiens (zanzara) e, conseguentemente, di contrasto alla circolazione del virus West Nile (WNV).

«Il provvedimento si legge nella nota del sindaco Fiorita – fa seguito al riscontro di positività confermata nei comuni di Satriano, Montepaone e Sellia Marina e alle richieste dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione di cessato allarme da parte dell'autorità sanitaria e comunque fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe».

In particolare, ai cittadini, agli amministratori di condominio, ai gestori di consorzi irrigui, vivai e cantieri edili, ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e agricole e a tutti gli operatori economici viene ordinato:

di informare le persone che vivono o lavorano nelle aree esterne di pertinenza affinché adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali;

di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, lattine, bidoni, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa ristagnare acqua, quale potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzara;

di procedere, in presenza di fontane, piscine, cisterne, serbatoi o altri contenitori idonei ad accumulare acqua, alla loro protezione, copertura o svuotamento periodico, ovvero al trattamento con idonei prodotti larvicidi;

di capovolgere o sistemare i contenitori utilizzati saltuariamente (innaffiatoi e simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua, con particolare attenzione ai sottovasi di piante e fiori nelle aree private e cimiteriali;

di eseguire frequenti pulizie e svuotamenti dell'acqua presente in caditoie, tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche di pertinenza privata, ricorrendo ad idonei trattamenti larvicidi;

di tenere sgombri cortili e aree scoperte da erbacce, sterpi e rifiuti, curando la regolare pendenza dei suoli al fine di evitare ristagni d'acqua piovana, anche negli scavi di cantiere e nelle attività a elevato consumo idrico.

Nel provvedimento sindacale si raccomanda inoltre ai cittadini, in particolare alle categorie più vulnerabili come anziani e soggetti immunocompromessi, di adottare misure di autoprotezione: indossare, specialmente dal crepuscolo all'alba, abbigliamento chiaro e coprente; utilizzare, con moderazione, repellenti cutanei registrati (ad es. a base di DEET o Icaridina); dotare di zanzariere le aperture di porte e finestre delle abitazioni; segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASP di Catanzaro il rinvenimento di uccelli morti o moribondi, affinché si possano eseguire gli esami di laboratorio per l’accertamento dei virus trasmessi da insetti vettori.