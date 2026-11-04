Il 5 novembre, nella Sala della Giunta della Provincia di Catanzaro, il Rotary Club Catanzaro promuove un importante momento di approfondimento sui rischi del fumo passivo e sull'importanza della prevenzione sin dalla gravidanza e nei primi anni di vita

La tutela della salute comincia ancora prima della nascita e passa anche attraverso la consapevolezza dei rischi ambientali a cui sono esposti la madre e il bambino. È questo il messaggio al centro dell'incontro dal titolo «Esposizione al fumo di tabacco: dalla gravidanza ai primi anni di vita. Strategie di prevenzione e intervento», promosso dal Rotary Club Catanzaro, in programma giovedì 5 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la Sala della Giunta della Provincia di Catanzaro, in Piazza Luigi Rossi.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori su un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale: le conseguenze dell'esposizione al fumo di tabacco durante la gravidanza e nelle prime fasi dello sviluppo del bambino. Un problema che riguarda non soltanto le abitudini individuali, ma anche la responsabilità collettiva di costruire ambienti familiari e sociali più sani, consapevoli e liberi dal fumo.

La gravidanza e i primi anni di vita rappresentano, infatti, periodi particolarmente delicati, nei quali la prevenzione assume un valore fondamentale. Informare le famiglie, sensibilizzare la comunità e promuovere comportamenti corretti significa contribuire concretamente alla protezione delle nuove generazioni, contrastando i rischi legati all'esposizione al fumo, anche passivo.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Nicola Trapasso, presidente del Rotary Club Catanzaro, che introdurrà l'iniziativa e ne illustrerà le finalità nell'ambito dell'impegno del Rotary per la promozione della salute e del benessere della comunità.

Seguiranno gli interventi di qualificati professionisti ed esperti del settore. Il dott. Massimo Calderazzo, medico specialista in Pneumologia, già direttore dell'U.O.C. di Pneumologia del Dipartimento di Medicina dell'A.S.P. di Catanzaro e componente dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (A.I.P.O. - I.T.S.), approfondirà gli aspetti clinici e respiratori connessi all'esposizione al fumo di tabacco.

La dott.ssa Antonella Nesticò, psicologa e psicoterapeuta, componente della Società Italiana di Tabaccologia (S.I.T.A.B.) e referente per la Calabria dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione (A.N.P.), offrirà un contributo specifico sulle strategie di prevenzione, sugli aspetti psicologici della dipendenza da nicotina e sugli strumenti di intervento e sensibilizzazione.

A moderare l'incontro sarà la dott.ssa Marisa Macrina, già responsabile per la formazione del Centro Regionale Trapianti e presidente della Commissione Salute Materna e Infantile del Rotary Club Catanzaro, che guiderà il confronto tra i relatori e il pubblico.

L'appuntamento intende essere non soltanto un'occasione di aggiornamento scientifico, ma soprattutto un momento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, alle famiglie, agli operatori sanitari e a quanti sono interessati alla tutela della salute materno-infantile.

L'attenzione si concentra, in particolare, sulla necessità di diffondere una cultura della prevenzione che parta dalla consapevolezza dei rischi e si traduca in scelte quotidiane responsabili. Proteggere una donna in gravidanza e un bambino dall'esposizione al fumo significa investire nel loro futuro e riconoscere il valore della salute come bene comune.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Rotary Club Catanzaro, in linea con il motto internazionale del Rotary, «Creiamo un impatto duraturo», e con la volontà di promuovere occasioni di informazione, confronto e crescita culturale a beneficio del territorio.

L'evento si svolge con il patrocinio della Provincia di Catanzaro, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, della Società Italiana di Tabaccologia (S.I.T.A.B.), dell'Associazione Nazionale Pneumologi (A.N.P.) e del Rotaract Club Catanzaro.

Un appuntamento importante per ricordare che la prevenzione non è soltanto una scelta individuale, ma un impegno condiviso: perché garantire ai bambini un ambiente libero dal fumo significa offrire loro un inizio di vita più sano e un futuro con maggiori opportunità di benessere.