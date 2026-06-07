Si è svolto nella mattinata di sabato 6 giugno, presso la Sala Convegni “Maestro Domenicantonio De Santis” del Comune di San Pietro Apostolo, il convegno dal titolo “Etica della cura e Intelligenza Artificiale”, importante momento di approfondimento e confronto dedicato a uno dei temi più attuali e dibattuti del nostro tempo.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo guidata da Don Pasqualino Gualtieri e patrocinata dal Comune, alla presenza del sindaco Raffaele De Santis, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando il forte interesse che le questioni legate all’Intelligenza Artificiale e alle sue implicazioni sociali, culturali ed etiche suscitano oggi all’interno delle comunità. Nel corso dei saluti istituzionali, il sindaco Raffaele De Santis ha espresso apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Parrocchia, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni civili, realtà ecclesiali e mondo accademico nella costruzione di percorsi di crescita culturale aperti alla cittadinanza. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza di creare occasioni di riflessione pubblica su argomenti che stanno già influenzando profondamente la vita quotidiana, il mondo del lavoro, la formazione e le relazioni sociali, ribadendo come confronto e conoscenza rappresentino strumenti fondamentali per affrontare con consapevolezza le sfide poste dalle grandi trasformazioni del nostro tempo.

Particolarmente significativo il contributo del relatore, il professor Domenico Concolino, docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, che ha guidato i presenti in un’analisi approfondita delle opportunità e delle sfide poste dall’Intelligenza Artificiale, soffermandosi in particolare sulle questioni legate alla centralità della persona, alla responsabilità delle scelte tecnologiche e al rapporto tra innovazione e cura. Con un linguaggio chiaro e accessibile, il docente ha affrontato un tema complesso e in continua evoluzione, stimolando l’interesse del pubblico e favorendo un dibattito partecipato e costruttivo. Nel corso dell’incontro sono emersi numerosi spunti di riflessione che hanno consentito ai presenti di confrontarsi con una realtà destinata a incidere sempre più profondamente sulla società contemporanea.

Tra gli aspetti più apprezzati della mattinata vi è stata la presenza degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso di San Pietro Apostolo. I giovani studenti hanno seguito con grande attenzione gli interventi, dimostrando maturità, curiosità e spirito critico. Le loro domande e osservazioni hanno contribuito ad arricchire il confronto, offrendo ulteriori prospettive su una tematica che riguarda da vicino anche le nuove generazioni.

La numerosa partecipazione registrata nella Sala Convegni “Maestro Domenicantonio De Santis” testimonia la sensibilità della comunità sanpietrese verso i temi dell’innovazione e della crescita culturale, soprattutto quando affrontati attraverso momenti di dialogo aperto e qualificato. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento su questioni che accompagnano il presente e guardano al futuro, confermando il valore della conoscenza e del confronto come strumenti essenziali per comprendere le trasformazioni della società contemporanea. Al termine dell’evento, il sindaco Raffaele De Santis ha rivolto un sentito ringraziamento alla Parrocchia di San Pietro Apostolo e a Don Pasqualino Gualtieri per aver promosso l’iniziativa, al professor Domenico Concolino per il prezioso contributo scientifico e divulgativo, agli studenti e ai docenti intervenuti, nonché a tutti i cittadini che con la loro presenza hanno contribuito alla riuscita di una mattinata intensa, partecipata e culturalmente significativa per l’intera comunità.