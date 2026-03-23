Dieci anni di trasformazione, innovazione e visione strategica della farmacia territoriale. Federfarma Catanzaro si prepara a celebrare sabato 11 aprile 2026 il Decennale del Convegno che, dal 2016, accompagna l’evoluzione del ruolo del farmacista nella sanità pubblica e di prossimità, diventando nel tempo un punto di riferimento per il dibattito nel Mezzogiorno.

L’appuntamento – al T Hotel di Feroleto antico a partire dalle 9.30 - rappresenta molto più di una ricorrenza. È un momento di riflessione sul percorso compiuto e, soprattutto, sulle prospettive future di un sistema che negli ultimi anni ha profondamente cambiato pelle: dalla dispensazione del farmaco all’integrazione nella rete dei servizi sanitari territoriali, dalla prevenzione alla telemedicina, fino al ruolo strategico riconosciuto dal PNRR.

«In questi dieci anni – afferma il presidente di Federfarma Catanzaro e Calabria, Vincenzo Defilippo – la farmacia ha dimostrato di poter essere molto più di un presidio commerciale: è diventata un punto di accesso alla salute, un luogo di prevenzione, monitoraggio e orientamento sanitario per i cittadini. Il Decennale non è una celebrazione, ma una presa di responsabilità sul futuro» .

Un percorso che, come sottolinea lo stesso Defilippo, va letto in chiave più ampia: “Rappresenta molto più di un anniversario. È la sintesi di un percorso culturale e professionale che ha accompagnato la farmacia in una fase storica complessa e trasformativa” .

Il titolo scelto per questa edizione, “Missione Impossibile”, racconta bene il senso di questo decennio: sfide che inizialmente apparivano irrealizzabili – dalla digitalizzazione alla farmacia dei servizi – e che oggi sono diventate parte integrante del sistema. “Molte delle sfide che abbiamo affrontato sembravano davvero impossibili. Eppure, passo dopo passo, quelle che apparivano utopie sono diventate realtà” .

Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti sanitari ed esperti del settore, con l’obiettivo di analizzare l’impatto delle politiche sanitarie territoriali e il ruolo sempre più centrale del farmacista all’interno del sistema di assistenza.

Al centro del dibattito ci saranno temi ormai strutturali: integrazione con il Servizio sanitario nazionale, innovazione digitale, telemedicina e sanità di prossimità. Un’evoluzione che, secondo Defilippo, non è frutto del caso: “L’evoluzione della farmacia non è casuale: è il risultato di scelte precise, di investimenti sulla formazione e di un dialogo costante con le istituzioni” .

L’edizione 2026 si presenta con un format innovativo, pensato non come un semplice convegno, ma come un’esperienza articolata tra momenti istituzionali, talk, workshop e tavole rotonde. Un modello che coinvolge attivamente anche le aziende del settore, chiamate a svolgere un ruolo di partner strategici.

«Le aziende non sono semplici espositori, ma veri hub di innovazione e confronto. L’obiettivo è uscire da questo appuntamento con idee concrete e strumenti immediatamente applicabili» .

Il Decennale si inserisce così in un percorso che ha anticipato molti dei temi oggi al centro del dibattito nazionale, consolidando il ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità e punto di riferimento per i cittadini, soprattutto nelle aree interne e nel Sud.

Uno sguardo che resta proiettato in avanti. «Abbiamo trasformato il cambiamento in opportunità – conclude Defilippo – e oggi siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con maggiore consapevolezza, competenza e responsabilità».

L’11 aprile sarà dunque non solo una celebrazione, ma un passaggio chiave per definire il futuro della farmacia e il suo contributo alla costruzione di un sistema sanitario più vicino alle persone.