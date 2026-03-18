Valorizzare il patrimonio dell’artigianato artistico e tradizionale del territorio mettendolo in dialogo con i linguaggi contemporanei del design e della creatività: è questo l’obiettivo del progetto “Artigianato e Design: tra Tradizione e Innovazione”, promosso dalla Fondazione Banca Montepaone e finanziato con risorse POC 2014/2020. Az 6.8.3, nell’ambito della Linea di Intervento 2, Avviso pubblico regionale per la valorizzazione delle risorse creative del territorio. L’iniziativa – che intende costruire un ponte tra saperi antichi e visioni contemporanee, maestri artigiani e giovani designer under 40, valorizzando l’identità culturale del territorio e stimolando nuove prospettive di sviluppo nel campo delle arti applicate e del design – sarà presentata durante una conferenza stampa che si terrà, venerdì 20 marzo, alle ore 10, presso la sede di Catanzaro della Camera di Commercio CZ-KR-VV.



Ai saluti istituzionali del presidente della Fondazione Banca Montepaone, Giovanni Caridi, del presidente della Camera di Commercio CZ-KR-VV, Pietro Falbo, del vicepresidente della Giunta Regionale, Filippo Mancuso, del presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara, del presidente del CNA Calabria, Giovanni Cugliari, del presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Stefania Mancuso, e del presidente dell’Ordine degli architetti, Eros Corapi, seguirà l’intervento di Annarita Palaia, referente e coordinatrice del progetto. Illustrerà le attività previste, tra workshop, laboratori creativi e performance artistiche, che da marzo a maggio, coinvolgeranno i partecipanti in un processo di co-creazione ispirato ai temi dell’ecosostenibilità, della rigenerazione urbana, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione delle tradizioni artigianali.



Le conclusioni saranno affidate a Domenico Piraina, presidente del Comitato Tecnico Scientifico nonché direttore di Palazzo Reale a Milano.