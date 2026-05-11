L’appuntamento è per domenica 17 maggio dalle 10 alle 18. I volontari saranno impegnati con musica, colori, giochi, palloncini, laboratori, un meraviglioso spettacolo, bolle di sapone

Una festa di gioia e sorrisi. Una giornata speciale, dedicata a scoprire e condividere la missione e i valori del “Vivere in Positivo” dei volontari clown di corsia dell’associazione clown VIP Catanzaro ODV.

Tutto questo e molto altro è la giornata del naso rosso che si terrà domenica 17 maggio dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro, al parco della biodiversità mediterranea, a Catanzaro. La 22a edizione della giornata nazionale del naso rosso è promossa da VIP ViviamoInPositivo Italia ODV, la federazione che collega e coordina oltre settanta associazioni sparse sul territorio nazionale, con migliaia di volontari clown che prestano servizio in strutture ospedaliere, socio-sanitarie e scuole.

In particolare, i volontari dell’associazione clown VIP Catanzaro ODV diffondono sorrisi per alleviare il disagio di chi soffre, nei reparti di pediatria, chirurgia pediatrica, geriatria e oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” e in diverse altre realtà sul nostro territorio.

L’obiettivo della giornata del naso rosso è sensibilizzare e raccogliere fondi destinati ai numerosi progetti dell’associazione clown VIP Catanzaro ODV e della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV in Italia e all’estero. I volontari vi aspettano a braccia aperte, tra musica, colori, giochi, palloncini, laboratori, un meraviglioso spettacolo, bolle di sapone, per farvi emozionare, sorridere e conoscere la straordinaria realtà del volontariato clown in corsia.