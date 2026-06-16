Sotto il coordinamento tecnico-operativo del Questore della Provincia di Catanzaro, il complesso dispositivo di sicurezza predisposto in occasione del passaggio del Giro Next Gen ha garantito il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, contribuendo in maniera determinante al successo della seconda tappa della corsa. L’evento, organizzato da RCS Sport & Events e dalla Federazione Ciclistica Italiana, rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali riservati ai giovani talenti del ciclismo mondiale e ha visto la partecipazione di 28 squadre e 168 atleti provenienti da numerosi Paesi.

Dopo la partenza da Reggio Calabria, la carovana è approdata il 15 giugno per la seconda tappa, da Tropea a Crotone, con partenza dallo “Start Village” allestito nella cittadina tirrenica. Il dispositivo organizzativo, definito nell’ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedute dal Prefetto di Catanzaro, ha assicurato un capillare controllo del territorio, delle persone e dei mezzi lungo l’intero percorso di gara, anche attraverso l’impiego di sistemi di videosorveglianza e di tutti gli assetti operativi messi in campo dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti. Forze di Polizia, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ANAS, Croce Rossa, Amministrazione Provinciale e ASP hanno operato in piena sinergia, garantendo l’efficacia delle misure predisposte e la perfetta riuscita dell’evento.

I servizi di scorta sono stati assicurati da una squadra specializzata composta da operatori e mezzi del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna, con il prezioso supporto della Sezione Polizia Stradale di Catanzaro. Complessivamente, circa 200 operatori hanno vigilato sul regolare svolgimento della tappa. Tra questi, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del servizio sanitario, della Protezione Civile, dell’ANAS, dell’Amministrazione Provinciale e delle Polizie Locali dei Comuni interessati dal passaggio della corsa. A supporto del dispositivo sono stati inoltre impiegati circa 85 volontari appartenenti alla Protezione Civile, all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, all’Associazione Nazionale dell’Arma dei Carabinieri e all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. Lungo il percorso era presente anche la tradizionale “Carovana del Giro”, composta da 80 autovetture e 40 motocicli brandizzati dagli sponsor della manifestazione, che ha animato l’attesa del pubblico prima dell’arrivo dei corridori.

Presso la Sala Operativa della Questura di Catanzaro è stata inoltre attivata una cabina di regia interforze, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato, che ha garantito il monitoraggio costante dell’intero dispositivo di sicurezza attraverso circa 30 telecamere. Tale presidio strategico ha consentito il collegamento continuo con i dirigenti dei servizi di ordine pubblico e il coordinamento in tempo reale delle attività operative, assicurando una gestione efficace di tutte le fasi dell’evento. La perfetta collaborazione tra tutte le componenti impegnate ha consentito alle migliaia di persone presenti lungo il percorso di assistere alla manifestazione in condizioni di piena sicurezza e senza alcuna criticità. Il Questore della Provincia di Catanzaro esprime il più sentito ringraziamento a tutto il personale impiegato per la professionalità, l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati, che hanno contribuito al successo dell’evento e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.