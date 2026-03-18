Fiocchi in Sila, Pollino e Aspromonte. Migliora nel pomeriggio ma per domani è atteso un nuovo peggioramento. Le previsioni meteo

Il ciclone Jolina ha ufficialmente abbandonato la Calabria. Dopo aver causato danni, disagi e frane su gran parte della regione, il ciclone ha dato spazio all'arrivo di aria più fredda da Nord-est che ha apportato un generale calo delle temperature.

Come da previsione infatti tale calo termico ha riportato nuovamente la Calabria nel clima invernale: nella notte nevicate sparse hanno raggiunto le aree montuose della Sila, Pollino e Aspromonte con imbiancate che hanno interessato anche i principali villaggi fin verso Camigliatello Silano.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad imperversare la Calabria ma dal pomeriggio è previsto un timido miglioramento a partire dall'alta Calabria per poi espandersi fin verso il resto della regione. Tale miglioramento durerà però ben poco in quanto è già previsto un nuovo veloce peggioramento nella giornata di domani, giovedì 19 marzo, che interesserà gran parte della Calabria.