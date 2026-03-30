In studio i vertici sanitari per illustrare la nuova tecnologia mininvasiva. Focus anche sui casi di epatite A tra Catanzaro e Cosenza con gli esperti della Dulbecco e dell’Asp. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

All’ospedale di Lamezia Terme è stato introdotto l’innovativo sistema robotico Versius per intervenire in modo rapido e mininvasivo sui pazienti. Con il direttore dell’Unità Operativa Complessa di chirurgia generale, Manfredo Tedesco, seguiremo l’impiego della sofisticata apparecchiatura direttamente in sala operatoria.

Parteciperà il direttore sanitario della struttura Antonio Gallucci che illustrerà le prospettive del presidio intitolato a Giovanni Paolo II. Nel corso della puntata inoltre, faremo il punto sui casi di epatite A registrati tra le province di Catanzaro e Cosenza con il dottor Paolo Scerbo, primario di malattie infettive della Dulbecco e con Martino Rizzo, direttore del servizio di igiene e dell’Asp di Cosenza.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.