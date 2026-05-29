Giovedì 4 giugno al Teatro Grandinetti, organizzato da Aiparc e Rotary la premiazione del concorso puntato sui Palazzi storici cittadini

Conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione del concorso di AIParC Lamezia che si terrà giovedì 4 Giugno al Teatro Grandinetti dalle 10 alle 13. Si tratta della quinta edizione di un evento che coinvolge i giovani del nostro territorio e che risulta di anno in anno sempre più partecipato.

L’edizione 2026 del concorso Giovanil…Mente, ha avuto come tema “Giovani creativi. Visita ai palazzi storici della città” ed ha visto anche la collaborazione del Rotary Club Lamezia Terme ed il patrocinio dei Comuni di Lamezia Terme, Pianopoli, Città di Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Feroleto Antico

I membri componenti le giuria sono stati esperti di settore come il direttore cultura di Milano e del palazzo reale Domenico Piraina, la storica d’arte Teresa Gaetano, l’architetto Claudio

Sdanganelli, per entrambe le sezioni mentre l’architetto Ettore Barberino e la dottoressa Anna Maria Agapito referente cultura di AIparC Lamezia Terme Aps, sono stati membri di giuria solo

della scuola superiore di secondo grado, la Presidente di AIParC Lamezia Terme Dora Anna Rocca solo per quella di primo grado.