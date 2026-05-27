Le selezioni, gestite da Azienda Zero, sono state precedute da avvisi di mobilità che hanno fatto registrare un’altissima partecipazione. Pubblicate le graduatorie degli ammessi

Oltre 2.700 domande per 525 posti messi a concorso. La sanità in Calabria è un settore ancora attrattivo, o almeno lo è per i professionisti del comparto. Se infatti i medici sembrano una categoria in via di estinzione, non lo stesso può dirsi per infermieri e operatori sociosanitari, figure altamente richieste nei reparti e negli ambulatori calabresi, ma con un rapporto domanda/offerta di lavoro decisamente ribaltato.

È ciò che si desume dalla lettura degli atti deliberati da Azienda Zero, finalizzati al reclutamento di infermieri e operatori sociosanitari da destinare alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali. L’ente di governance ha licenziato i bandi di concorso nel febbraio scorso, ma l’iter è stato preceduto dalla pubblicazione di avvisi di mobilità volontaria che, infine, hanno saturato tutti i posti disponibili.

Azienda Zero ha di recente pubblicato gli atti di gara, nel bando di concorso era espressamente precisato che «la procedura selettiva verrà espletata esclusivamente nel caso in cui la procedura prioritaria di mobilità volontaria vada deserta o abbia esito negativo»; circostanza che nei fatti non si è verificata, anzi.

Gli avvisi di mobilità erano compartimentale, regionale e interregionale, e per entrambi i profili si è registrata un’altissima partecipazione. A titolo d’esempio, l’avviso rivolto agli infermieri metteva a gara 349 posti, le domande pervenute sono state 1.553. Azienda Zero di recente ha provveduto a stilare le graduatorie, ammessi sono risultati in 1.456.

Altissima partecipazione si è registrata anche alle procedure di mobilità per operatori sociosanitari: per 176 posti hanno presentato domanda 1.195. Infine, gli ammessi sono risultati essere 928. L’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è in assoluto quella in cui è più alta la necessità di rafforzare gli organici. Secondo i fabbisogni espressi, all’appello mancano 108 oss e 113 infermieri; in totale 221 unità di personale.

La figura dell’infermiere è quella maggiormente richiesta nelle aziende: ad esempio, ne mancano 65 all’Asp di Vibo Valentia, 59 all’Asp di Cosenza, 43 all’azienda ospedaliera di Cosenza, 31 all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, 21 al Gom di Reggio Calabria, 11 all’Asp di Crotone e 6 all’Asp di Reggio Calabria.

Più esigua la richiesta di operatori sociosanitari: rispettivamente 23 all’azienda sanitaria e all’azienda ospedaliera di Cosenza, 15 all’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, 10 all’Asp di Reggio Calabria e 2 al Gom.