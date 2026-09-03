Questa la lettera con cui il Magnifico Rettore della UMG Giovanni Cuda si è rivolto ai ragazzi del Semestre aperto ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Care studentesse, cari studenti,

è con grande piacere che, a nome dell'intera comunità accademica dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, rivolgo a ciascuno di voi il più caloroso benvenuto in occasione dell'avvio del Semestre Aperto per i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Il vostro arrivo tra noi rappresenta un momento importante, per voi e per il nostro Ateneo. Avete scelto di intraprendere un percorso di studi impegnativo e affascinante, e per questo desidero innanzitutto ringraziarvi: la fiducia che avete riposto nella nostra Università è per noi motivo di grande responsabilità, oltre che di autentico orgoglio. L'Università "Magna Græcia" è la sede storica degli studi di medicina, chirurgia e odontoiatria in Calabria. Da decenni formiamo medici, chirurghi e odontoiatri che portano nel mondo la competenza, il rigore scientifico e l'attenzione alla persona che da sempre contraddistinguono la nostra tradizione formativa. Entrare oggi in questo percorso significa entrare a far parte di una storia fatta di eccellenza, di ricerca e di impegno concreto al servizio della salute e della comunità. Le nostre strutture didattiche e di ricerca, costantemente aggiornate e all'avanguardia, sono pronte ad accompagnarvi in ogni fase della vostra formazione, offrendovi gli strumenti, le competenze e le opportunità necessarie per rispondere pienamente alle vostre aspettative e per consentirvi di diventare i medici e gli odontoiatri di domani.

Un valore aggiunto unico del nostro Ateneo è rappresentato dalla presenza, all'interno dello stesso campus universitario, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco". Questa straordinaria contiguità tra formazione, ricerca e assistenza vi consentirà di muovere i primi passi nella pratica clinica accanto ai vostri docenti, sviluppando fin dai primi anni le competenze e le skills richieste da una professione in continua e rapida evoluzione, in un contesto in cui teoria e pratica dialogano costantemente. Anche i nostri laboratori di ricerca sono all'avanguardia: dotati di tecnologie avanzate, permettono di studiare in profondità i meccanismi alla base delle malattie e di contribuire allo sviluppo dei trattamenti del futuro. Fin dai primi anni di corso avrete l'opportunità di respirare questo clima di ricerca, comprendendo come la conoscenza scientifica si traduca, ogni giorno, in nuove prospettive di cura per i pazienti. So bene che per molti di voi questo significa anche lasciare la propria città, la propria famiglia, le proprie abitudini. Per questo il nostro Ateneo ha investito con convinzione nei servizi di housing universitario, affinché un numero sempre maggiore di studentesse e studenti possa trovare, qui a Catanzaro, ambienti accoglienti, confortevoli e sicuri in cui vivere questa nuova fase della propria vita. Il nostro obiettivo è fare in modo che questa Università possa diventare per voi, oltre che un luogo di formazione, anche una vera casa. Vi accogliamo dunque con grande fiducia nelle vostre capacità e con la volontà di camminare al vostro fianco lungo tutto il percorso che vi attende. Vi chiedo, da parte vostra, di affrontare questi mesi con impegno e determinazione, ma anche con curiosità: studiate con intelligenza, non limitandovi alla semplice acquisizione di nozioni, e coltivate fin da ora un interesse autentico per la professione che vi apprestate ad abbracciare. Sarà proprio questa passione, insieme alla serietà dello studio, a rendere il vostro percorso non solo produttivo, ma anche appagante. A tutte e a tutti voi, il mio augurio più sincero: benvenuti nella famiglia della "Magna Græcia". In bocca al lupo per questo straordinario cammino che oggi comincia.

Con affetto e stima.

Prof. Giovanni Cuda

Rettore Università Magna Graecia di Catanzaro