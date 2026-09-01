Maxi sanzione da 13.300 euro per un locale della costa. Rinvenuti circa 16 kg di prodotti tra carne, pesce e preparazioni gastronomiche con etichettatura rimossa e assenza di lotto o data di scadenza. Gli alimenti sono stati posti sotto sequestro

Operazione dei Carabinieri a Sellia Marina nella serata di giovedì 27 agosto. I militari della Stazione locale, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e al Nucleo Tutela della Salute (N.A.S.) di Catanzaro, hanno eseguito un'ispezione straordinaria all'interno di un ristorante della zona, riscontrando gravi irregolarità e sanzioni amministrative per un totale di 13.300 euro.

Lavoro in nero e sospensione dell'attività

Nel corso dell'accesso nei locali, le forze dell'ordine hanno identificato 6 dipendenti presenti sul posto, accertando l'impiego di 2 lavoratori "in nero". A causa dell'omessa comunicazione preventiva di assunzione e del superamento della soglia del 10% di personale irregolare rispetto al totale presente, è stata disposta l'immediata sospensione temporanea dell'attività aziendale, fino alla completa regolarizzazione dei lavoratori e all'adempimento delle prescrizioni.

Cibo non tracciato e carenze igieniche

Le verifiche condotte dagli specialisti del N.A.S. hanno fatto emergere gravi violazioni in materia di sicurezza alimentare. Nei locali cucina e nei depositi sono stati rinvenuti circa 16 kg di prodotti tra carne, pesce e preparazioni gastronomiche privi di tracciabilità, con etichettatura rimossa e assenza di lotto o data di scadenza. Gli alimenti sono stati posti sotto sequestro amministrativo.