Con il consueto ritrovo fra sport, sole ed amicizia si é celebrata anche quest’anno la sesta edizione del memorial dedicato a Giuseppe Mancuso, il giovane catanzarese mancato prematuramente da ormai diversi anni fa.

Organizzato dalla famiglia, mamma Pasqualina, papà Aldo ed il fratello Adriano) e dagli amici di sempre, il memorial é stato caratterizzato come sempre da musica ed il consueto torneo di beach volley.

Andrea Carnovale ed Antonio Cristofaro hanno ospitati al lido Moon beach l’attesa iniziativa, realizzata grazie al contributo di Alessandra Iovino, Annalisa Ciliberto e Giancarlo Lomanno.



Un ringraziamento speciale all'arbitro della giornata Antonio Merenda e dalla sua sorridente segna-punti Lorayne Fernandez.

Il torneo, autorizzato Csen, ha coinvolto 6 squadre composte da 4 giocatori.

Al terzo posto si é classificato la squadra "Tenami ca caiu" capitanato da Mattia Agosto, al secondo "Katty" ed al primo posto la squadra guidata da Carlo Benincasa e composta da Denis Lia (premiato come miglior giocatore), Pietro Lia, Gianfranco Scarfò e Roan Perri.

Dopo i drink rifocillanti del pomeriggio, tra un set e l’altro, il pomeriggio si è concluso con la cena in memoria dell’indimenticabile Giuseppe.