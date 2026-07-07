L'iniziativa punta a sostenere concretamente le famiglie e le persone che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale

Giovedì 9 luglio 2026, alle ore 11:00, la Parrocchia del Sacro Cuore di Catanzaro Lido ospiterà l'inaugurazione di "Insieme Possiamo", un nuovo spazio di raccolta e distribuzione solidale. All'evento, aperto a tutta la cittadinanza, prenderà parte anche l'assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro. L'iniziativa punta a sostenere concretamente le famiglie e le persone che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale.

Il centro nasce all'interno di "Get Up" (Giovani Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione), un percorso inserito nel più ampio progetto comunale “DesTEENazione – Desideri in Azione” (finanziato dal Programma Nazionale Inclusione 2021-2027).

La vera forza di questa iniziativa sta nei suoi ideatori: gli studenti dell'I.I.S. "E. Fermi". I ragazzi, supportati da docenti ed educatori, hanno analizzato da vicino le necessità della comunità locale attraverso l'ascolto e l'osservazione del territorio.

Applicando la metodologia del Service Learning – che unisce lo studio all'impegno civico – gli studenti hanno trasformato le loro riflessioni in un'azione solidale concreta. Questa esperienza è stata inoltre riconosciuta dall'istituto come percorso di Formazione Scuola Lavoro (PCTO).

La realizzazione dello spazio è il frutto di una forte sinergia tra il settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, l'I.I.S. "E. Fermi", la Cooperativa Sociale ADISS Multiservice, la Parrocchia Sacro Cuore. "Insieme Possiamo" non sarà solo un punto di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, ma un vero e proprio luogo di ascolto, accoglienza e condivisione. L'obiettivo a lungo termine è creare una rete solidale che metta in connessione istituzioni, Terzo Settore, volontari e cittadini, guidati dallo slogan: "Tendere la mano a chi ha bisogno non è solo un aiuto, ma l'inizio di un cammino da fare insieme".

L'inaugurazione sarà l'occasione per presentare alla cittadinanza il lavoro svolto dai ragazzi e spiegare come ognuno potrà fare la propria parte. Il progetto non si ferma qui: i percorsi "Get Up" proseguiranno anche nell'anno scolastico 2026/2027, coinvolgendo altre scuole superiori dell'ambito sociale di Catanzaro, per continuare a mettere le nuove generazioni al centro del tessuto educativo e sociale della città.