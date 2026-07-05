Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto interessato. Strada chiusa per circa tre ore
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Un incidente stradale ha coinvolto questa notte, lungo la statale 106 nel territorio di Borgia, tre autovetture. Lo scontro è avvenuto dopo le due e sul posto sono intervenuti oltre agli operatori sanitari del 118, anche squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Soverato.
Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una Volkswagen Passat, un'Audi e una Fiat 600. Complessivamente erano presenti sette occupanti. Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni; all'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco i feriti erano già stati estratti dai sanitari del 118 e trasferiti nelle strutture ospedaliere per le cure del caso.
L'intervento dei vigili del fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell'area interessata e dei veicoli coinvolti, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. La SS106 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con riapertura della circolazione al termine dell'intervento, conclusosi intorno alle ore 5.