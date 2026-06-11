L’intelligenza artificiale può diventare uno strumento al servizio della persona e del bene comune solo se guidata da un solido impianto etico e antropologico. È questo il messaggio emerso dal convegno di presentazione di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, ospitato nell’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense e promosso dalla Diocesi di Roma insieme all’ateneo pontificio.

Tra i relatori dell’iniziativa è intervenuto anche Francesco Cicione, presidente di Entopan⁠, chiamato a illustrare il concetto di “innovazione armonica” e il modello di intelligenza artificiale etica sviluppato nell’ambito del progetto Colnissar.

I lavori sono stati aperti da cardinale Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Successivamente Alfonso Amarante ha illustrato la struttura e il linguaggio dell’enciclica, evidenziandone il legame con il magistero sociale inaugurato da Papa Leone XIII.

L’approfondimento teologico e antropologico è stato affidato a Francesco Cosentino, che ha sottolineato come il nuovo documento pontificio ponga una scelta decisiva per il futuro dell’umanità: costruire una nuova Babele oppure edificare una società nella quale Dio e l’uomo possano abitare insieme.

Sul versante tecnologico è intervenuto Andrea Pizzichini, che ha analizzato opportunità e criticità dell’intelligenza artificiale, definendola una sfida capace di aiutare l’uomo a comprendere più profondamente la propria identità e specificità.

A chiudere il convegno è stato Francesco Cicione, che ha presentato il caso concreto di Colnissar, descritto come un modello fondativo di intelligenza artificiale generativa e “sapienziale” in fase di sviluppo all’interno dell’Harmonic Innovation Ecosystem. Nel suo intervento, Cicione ha evidenziato come l’architettura del progetto sia stata concepita in coerenza con i principi richiamati nell’enciclica: un’etica incorporata fin dalla progettazione, una governance fondata sul contributo di una comunità transdisciplinare, infrastrutture diffuse intese come bene comune e una centralità della persona che orienta la tecnologia verso finalità superiori rispetto alla sola efficienza tecnica.

Secondo i promotori, Colnissar rappresenta un tentativo concreto di tradurre in pratica gli orientamenti indicati da Papa Leone XIV nel campo dell’innovazione tecnologica, sviluppando modelli di intelligenza artificiale che integrino competenze scientifiche, responsabilità sociale e visione umanistica.

L’intervento del presidente di Entopan ha suscitato particolare interesse tra i partecipanti, come dimostrato dal dibattito finale e dalle numerose domande rivolte ai relatori.

«Il futuro sarà magnifico solo se sarà umano. O meglio: divino, per chi crede», ha affermato Cicione al termine del suo intervento, sintetizzando il senso di una riflessione che pone al centro la necessità di governare le trasformazioni tecnologiche senza perdere di vista la dignità della persona e il valore delle relazioni umane.