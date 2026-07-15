Con la somma di 151mila euro importanti opere sulla struttura di Giovino e sulla Palestra Fiamme Gialle del Polifunzionale. Presto l’elenco con gli altri interventi anticipati da Ferro e Montuoro.

Ammonta 141 mila euro (89mila + 52mila) la somma con cui Ministero dell'Interno e Regione Calabria hanno finanziato opere di restyling per il Commissariato di polizia di Catanzaro Lido e la palestra Fiamme Gialle del polifunzionale di Cavita, in un quadro di interventi comunque su scala regionale.

Montuoro

«In questo piano che abbiamo approvato con deliberazione di giunta – ha detto Antonio Montuoro, assessore calabrese alla Legalità e Sicurezza – sono previsti anche altri interventi, relativi ad alcune caserme dell'Arma dei Carabinieri dislocate sull'intero territorio regionale. Quindi una Regione che continua ad investire sui presidi di legalità e che continua a mantenere alta la sinergia istituzionale con le Forze dell'ordine che oggi più che mai è fondamentale per garantire sempre più sicurezza sui nostri territori».

Ferro

Insieme a lui ha voluto presenziare alla conferenza stampa anche la Sottosegretaria di Stato Wanda Ferro : «Un quadro completo che da qui a breve porterà anche altri finanziamenti da parte del Ministero dell'Interno e che guarderà ovviamente – ha detto la rappresentante del Governo Meloni – a 360 gradi alle strutture dove gli uomini e le donne che ci lavorano devono poterlo fare nel miglior modo possibile. In questo caso di Catanzaro per me anche un pezzo di cuore ricordando quella che fu la realizzazione del distaccamento della Polizia di Stato all'epoca di Michele Traversa presidente della provincia che forse ha visto poca manutenzione negli ultimi anni».

Presente alla conferenza anche il presidente della Provincia Amedeo Mormile.

Il dettaglio degli interventi

Commissariato di Lido: previsto il rifacimento dell’ impermeabilizzazione dell’intera copertura piana dello stabile, completa di scossaline e copri-parapetti, il ripristino con valorizzazione della facciata mediante ritinteggiatura, pulizia ed illuminazione artistica dedicata, nonché opere minori di manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitario, elettrico e di climatizzazione.

Palestra Sezione giovanile Fiamme Oro di Catanzaro: considerata l’usura e l’obsolescenza del

pavimento, è prevista la sostituzione con idonea pavimentazione sportiva in PVC, integrata con la posa in opera di pannelli verticali antitrauma lungo le pareti laterali e gli spigoli presenti. Ciò renderà più sicure le attività dei frequentatori della palestra ed in particolare del gruppo sportivo judo, che vede la partecipazione annuale di circa 30 giovani allievi. Inoltre, è previsto il “relamping” , ovvero la sostituzione degli attuali corpi illuminanti ad incandescenza, con moderni proiettori a led, per una migliore qualità dell’illuminazione e nello stesso tempo abbattere i consumi di circa l’80%.

Linares

«Pensiamo alla palestra dove operano le Fiamme Oro – ha detto il questore del capoluogo di regione Giuseppe Linares – che è una palestra dove ogni anno decine e decine di bambini e di ragazzi catanzaresi si allenano, fanno educazione e la legalità e quindi possono avere per una possibilità diversa attraverso lo sport una competizione sana attraverso dei valori; stesse considerazioni anche per il Commissariato della Polizia di Stato di Lido che si abbellisce ma che diventa anche un faro nella notte perché come dico sempre la sicurezza si declina in tanti modi e avere un commissariato di Polizia in un quartiere nuovo come Giovino che abbia una sua livrea ma soprattutto sia riconoscibile è un presidio di sicurezza riconoscibile che è un vantaggio in una delle varie voci della sicurezza per la cittadinanza catanzarese».