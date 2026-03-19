L’iniziativa, organizzata congiuntamente dall’amministrazione comunale e dall’Università Magna Graecia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e partecipazione rafforzando il legame tra cultura, musica e territorio

L’assessora alla cultura del comune di Catanzaro Donatella Monteverdi esprime un sentito ringraziamento a Jovanotti e a tutta la sua produzione per aver accolto l’invito dell’Amministrazione ad essere a Catanzaro, partecipando all’incontro di ieri con gli studenti dell’Università Magna Graecia, nel corso del quale l’artista ha anche presentato la tappa di Catanzaro de L’Arca di Lorè – Jova Summer Party.

«È stato un momento di grande valore umano e culturale – dichiara Monteverdi – che ha visto protagonista un artista capace di dialogare con le nuove generazioni in maniera autentica, trasmettendo entusiasmo, visione e senso di responsabilità. La presentazione ufficiale della tappa catanzarese del Jova Summer Party rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. Ringrazio Jovanotti per aver accolto il nostro invito e per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, così come tutta la sua squadra».

L’iniziativa, organizzata congiuntamente dall’amministrazione comunale di Catanzaro e dall’Università Magna Graecia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e partecipazione per gli studenti, rafforzando il legame tra cultura, musica e territorio.

«Eventi come quello di ieri – prosegue l’Assessora – si inseriscono in un percorso più ampio di apertura e dialogo con la cittadinanza, in continuità con i grandi momenti di incontro che la città ha già vissuto, come quello al Teatro Politeama con Alessandro Barbero. Occasioni diverse ma accomunate dalla volontà di portare a Catanzaro figure di rilievo nazionale capaci di stimolare confronto, crescita e partecipazione». «Eventi come questo – aggiunge – contribuiscono a rendere la nostra città sempre più viva e attrattiva, soprattutto per i giovani. Catanzaro ha dimostrato ancora una volta di saper accogliere e valorizzare momenti di alto profilo culturale».

Monteverdi conclude con uno sguardo al prossimo appuntamento: «Il concerto del 22 agosto 2026, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un ulteriore tassello della nostra visione culturale per la città. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente Jovanotti nell’area dell’Università, nel quartiere Germaneto: sarà una grande festa per tutta la comunità».