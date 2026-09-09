Presso la fermata "Santa Maria" della metropolitana di superficie sarà a breve posizionata una statua della Vergine Maria, donata dalla parrocchia di Santa Maria di Zarapoti. Un'iniziativa dal profondo significato spirituale e comunitario, voluta per offrire un segno di devozione, accoglienza e protezione a tutti i cittadini e ai viaggiatori in transito.

Il consigliere comunale Antonio Barberio rivolge un sentito ringraziamento ai sacerdoti della parrocchia, don Giorgio e don Salvatore, per aver donato la statua alla comunità. «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a don Giorgio e don Salvatore per questo gesto di straordinaria sensibilità», dichiara il consigliere Antonio Barberio. «La presenza della Vergine presso la stazione di Santa Maria rappresenterà un punto di riferimento spirituale e un simbolo di vicinanza per l'intero quartiere e per chiunque usufruirà della fermata». Un ringraziamento fondamentale va anche a tutti coloro che hanno messo a disposizione competenza, impegno e lavoro per rendere possibile la collocazione dell'opera. In particolare, il consigliere Barberio ringrazia Dylan Pettinato, Giovanni Cicco e Nicola Di Lascio della Metro Fc, e Maurizio Lia, che ha realizzato artigianalmente la staffa di supporto per la statua. Un caloroso grazie va infine a Luciano Corapi e Mimmo Mellace per il loro prezioso e generoso contributo alla riuscita dell'iniziativa.

Nei prossimi giorni si svolgerà il posizionamento definitivo della statua presso la fermata.

Speriamo, senza blasfemia, possa servire ad aumentare al piu presto il numero delle corse