

La transumanza come patrimonio identitario, presidio della biodiversità e modello di sviluppo sostenibile. Sono questi i temi al centro del convegno “La Transumanza tra identità culturale, biodiversità e sviluppo sostenibile", in programma lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 9.30 in Cittadella regionale.



L'iniziativa, promossa da Arsac, Regione Calabria e Ara Calabria, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della ricerca, delle organizzazioni professionali agricole e degli operatori del settore per approfondire il ruolo strategico della transumanza nella tutela del territorio, nella valorizzazione delle aree interne e nello sviluppo di un sistema zootecnico moderno e sostenibile.



I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Giuseppe Iritano, del commissario di Ara Calabria, Antonio Arnone, e del direttore generale di Arsac Calabria, Fulvia Caligiuri. A moderare gli interventi sarà Giovanni Pandullo, dirigente del settore Ambiente e Zootecnia del dipartimento regionale Agricoltura.



Nel corso della mattinata si alterneranno studiosi, docenti universitari, professionisti ed esperti del settore che affronteranno il tema della transumanza da diverse prospettive: culturale, ambientale, scientifica e normativa. Tra gli argomenti in programma figurano le opportunità offerte dalla transumanza come sistema zootecnico multifunzionale, la resilienza del comparto zootecnico calabrese, gli aspetti genetici delle razze autoctone, il valore della biodiversità, il quadro normativo per la valorizzazione della pratica pastorale e il ruolo della transumanza nella promozione del turismo rurale.



Nel corso dell'incontro sarà inoltre proiettata una selezione del docufilm I figli del Minotauro – Storie di uomini e animali, del regista Eugenio Attanasio, sarà presentato il progetto T.R.A.C.C.E. – Turismo Rurale Antico: Cammini, Cultura ed Esperienze e il volume Transumando di Mario Greco.



Alle 12.30 è previsto il contributo delle organizzazioni professionali agricole con gli interventi dei presidenti regionali di Coldiretti Calabria, Confagricoltura Calabria, CIA Calabria e Copagri Calabria, a testimonianza dell'attenzione del comparto verso una pratica che continua a rappresentare un elemento essenziale per l'economia pastorale e la salvaguardia del paesaggio rurale.



Le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, e all'assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, a conferma dell'impegno della Regione Calabria nella promozione di politiche capaci di coniugare tutela delle tradizioni, innovazione, sostenibilità e sviluppo delle aree interne.