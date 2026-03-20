Nella mattinata di domani sabato 21 marzo sarà interdetta la circolazione su via Buccarelli a Catanzaro per consentire un intervento urgente di risanamento della condotta fognaria comunale. A tal fine, la Polizia locale ha disposto con apposita ordinanza il divieto di transito in via Buccarelli, nel tratto compreso dall’intersezione stradale con Via Mario Greco fino all’intersezione stradale con Via De Gasperi, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 05:00 alle ore 07:00; dalle ore 08:30 alle ore 10:00; dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Negli intervalli tra le fasce orarie la ditta preposta garantirà il transito in sicurezza della circolazione stradale, che sarà riaperta completamente al termine dei lavori nella mattinata.