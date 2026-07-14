Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»

Il Consiglio comunale di Catanzaro si riunirà domani mercoledì 15 luglio, alle ore 15.30, per una seduta dal forte valore simbolico e istituzionale, nel corso della quale saranno conferite le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco. Su proposta del sindaco Nicola Fiorita, l'assemblea cittadina ha inteso promuovere un momento solenne – aperto a tutta la cittadinanza - per rendere omaggio a una delle più autorevoli eccellenze calabresi, protagonista di una straordinaria storia artistica e umana che, pur affermandosi a livello nazionale e internazionale, ha sempre mantenuto un profondo legame con la terra della Magna Graecia e, in particolare, con la città di Catanzaro, alla quale è rimasto legato fin dalla giovinezza.

Sessant'anni di arte orafa raccontano il percorso di Gerardo Sacco, iniziato nel piccolo laboratorio-bottega di Crotone, dove mosse i primi passi dando vita a una produzione che affonda le proprie radici nella cultura magnogreca e nella tradizione contadina del Mediterraneo. Un patrimonio di conoscenze, creatività e ricerca che ha saputo trasformare antichi simboli e suggestioni in opere riconosciute e apprezzate in tutto il mondo. Il talento del maestro Sacco ha trovato una definitiva consacrazione nell'incontro con il Maestro Franco Zeffirelli, aprendo una carriera costellata da prestigiose collaborazioni con il cinema, il teatro e la televisione. Nel corso degli anni ha creato gioielli unici indossati dalle più grandi interpreti e dai protagonisti dello spettacolo italiano e internazionale, contribuendo a diffondere nel mondo l'eccellenza dell'artigianato artistico calabrese.

«Con questo riconoscimento solenne – sottolinea il sindaco Fiorita - Catanzaro intende esprimere la propria gratitudine e il proprio apprezzamento nei confronti di un decano dell'arte orafa in Calabria, che con il suo lavoro ha offerto uno straordinario contributo alla valorizzazione della cultura artigianale e artistica del territorio. Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale».