Nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio alla memoria dei Caduti in una mattinata segnata da raccoglimento, rispetto e senso di comunità.

La cerimonia si è svolta all’interno della sede della Legione Carabinieri "Calabria" di Catanzaro dove è stata deposta una corona d’alloro presso la stele commemorativa nello spazio antistante l’ingresso del Comando.

All’evento hanno preso parte il Comandante della Legione, Generale di Brigata Lorenzo Sabatino, il Comandante Provinciale di Catanzaro, Generale di Brigata Giovanni Pellegrino, una rappresentanza di militari della Legione e i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali della provincia.

Un momento solenne che ha unito il ricordo dei militari caduti per la Patria alla memoria collettiva dei propri cari, in una giornata dal profondo significato simbolico.

Al termine della cerimonia i Carabinieri hanno partecipato alla celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti, officiata dall’Arcivescovo Metropolita Claudio Maniago presso il complesso cimiteriale cittadino.

Parallelamente, per tutta la mattinata, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i servizi di prevenzione e assistenza nei principali cimiteri della provincia.

Sin dalle prime ore del giorno, decine di pattuglie sono state dislocate tra Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Sellia Marina, Soveria Mannelli e Girifalco, garantendo sicurezza, ordine e supporto ai cittadini.

L'intervento dell'Arma è stato anche un'occasione di prossimità e ascolto: i militari hanno dialogato con le persone presenti, prestando assistenza soprattutto agli anziani e a chi si trovava solo. Una giornata di profonda memoria e costante servizio.