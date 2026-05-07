Una iniziativa a valenza sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare su una patologia che in Calabria è molto diffusa. L’iniziativa è stata organizzata dalla società sportiva in collaborazione con il Fand

Una partita di calcio diventa anche un momento di sensibilizzazione e inclusione. In occasione dell’ultima gara di campionato contro il Bari, l’US Catanzaro 1929 organizza allo stadio “Nicola Ceravolo” un’iniziativa dal grande valore sociale, ospitando una delegazione di ragazzi con diabete di tipo 1 che vivranno da vicino la “Ceravolo Experience”.

L’evento nasce dalla collaborazione con la rete FAND Calabria e vede il coinvolgimento di figure istituzionali e professionali, tra cui l’avvocato Silvia Vono, il dottor Luigi Puccio e il Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina rappresentato dal consigliere del direttivo Felice Citriniti. L’obiettivo è offrire ai giovani partecipanti un’esperienza significativa all’interno di un contesto sportivo, trasformando simbolicamente lo stadio in un luogo di sensibilizzazione.

L’iniziativa si propone di richiamare l’attenzione su una patologia cronica particolarmente diffusa nel territorio regionale. In Calabria, infatti, si registra un’incidenza significativa del diabete, con un aumento dei casi soprattutto tra i bambini e gli adolescenti. In questo scenario, risulta fondamentale promuovere attività di informazione e prevenzione, al fine di migliorare la gestione della malattia e contrastare la disinformazione.

La presenza dei ragazzi allo stadio assume un forte valore simbolico: rappresenta un messaggio di inclusione e dimostra come il diabete non debba essere considerato un limite alla realizzazione personale o alla partecipazione alla vita sociale e sportiva. Come evidenziato dal referente nazionale della FAND, Manuel Bertaggia, si tratta di un segnale importante per ribadire che, con adeguate cure e supporto, è possibile convivere con la malattia conducendo una vita piena.

Accanto al valore simbolico, emerge anche una riflessione sulle criticità ancora presenti nel sistema sanitario. Nonostante i progressi normativi, permangono difficoltà nell’accesso alle cure e disuguaglianze territoriali che incidono sulla qualità dell’assistenza. In questo contesto, il ruolo delle associazioni diventa essenziale per garantire supporto concreto alle famiglie e ai pazienti, contribuendo a creare una rete di sostegno efficace.

L’iniziativa si configura inoltre come momento di collaborazione tra diverse realtà del territorio: istituzioni, professionisti della salute, associazioni e comunità sportiva. Tale sinergia rafforza il valore educativo dello sport, riconosciuto come strumento capace di promuovere integrazione, partecipazione e crescita collettiva.

Nel corso dell’evento, l’attenzione sarà rivolta anche agli aspetti informativi e divulgativi, con l’intento di accrescere la consapevolezza pubblica sulla prevenzione e sulla corretta gestione del diabete.



A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il presidente del Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina, Gregorio Rijillo: «Siamo orgogliosi di aver preso parte a un’iniziativa di così alto valore sociale, che dimostra come il calcio possa andare oltre il semplice evento sportivo e diventare strumento di inclusione e sensibilizzazione. La presenza dei ragazzi affetti da diabete di tipo 1 allo stadio rappresenta un messaggio forte e concreto: nessuna condizione deve essere vissuta come un limite alla propria vita.

Continueremo a impegnarci affinché lo sport sia sempre più un luogo aperto a tutti, capace di unire e trasmettere valori autentici. Esprimiamo un sentito ringraziamento all’associazione FAND Calabria, all’onorevole Silvia Vono, al dottor Luigi Puccio, all’U.S. Catanzaro e al presidente Floriano Noto per la sensibilità dimostrata nell’aprire le porte dello stadio “Ceravolo”, accogliendo la nostra mascotte e i nostri piccoli campioni, esempi di straordinario coraggio, e consentendo loro di vivere una serata da protagonisti nel cuore della loro passione sportiva. Un ringraziamento particolare è rivolto inoltre al consigliere Felice Citriniti per il prezioso contributo e la costante disponibilità».





Il Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative di valore sociale, contribuendo attivamente alla diffusione di una cultura dell’inclusione e della solidarietà attraverso lo sport.