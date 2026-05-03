Nei giorni scorsi il funzionario è stato designato anche a capo del settore prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica. L’incarico durerà fino a dicembre 2026

Il dipartimento Salute della Regione Calabria ha nominato un vicario nei casi di assenza del titolare degli uffici. Si tratta di Francesco Lucia, già di recente individuato dal presidente della Regione Calabria, a conclusione di un avviso pubblico, a capo del settore “prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica, sanità veterinaria, sicurezza alimentare e benessere animale”.

La designazione è avvenuta nei giorni scorsi e nasce dall’esigenza «di assicurare continuità e garantire la piena operatività del dipartimento Salute e Servizi Sanitari, in caso di assenza o impedimento del dirigente generale». Lo si legge nel decreto firmato da Ernesto Esposito che assegna a Francesco Lucia l’incarico di suo vice.

«Francesco Lucia – spiega – è in possesso dei requisiti, della professionalità e dell’esperienza necessaria per ricoprire le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del dirigente generale». La durata dell’incarico è fino al 31 dicembre 2026, la stessa dell’incarico di dirigente generale pro tempore.

Francesco Lucia ha gestito la campagna di vaccinazione durante il periodo covid per l’Asp di Catanzaro.