Dopo una lievissima flessione delle temperature, la regione si prepara a una nuova ondata di calore. Ecco i valori registrati oggi
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Come da previsione l’ondata di calore ha subito una lieve flessione dell’ordine di 2-3°C su tutta la Calabria, ma con temperature che comunque si sono rivelate localmente molto elevate.
Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche presenti sul territorio:
- Torano Scalo: 39.2°C
- Pietrastorta (RC): 38.7°C
- Bisignano (CS): 38.5°C
- Luzzi (CS): 38.3°C
- Cosenza: 37.7°C
- San Sosti (CS): 37.7°C
- Belsito (CS): 37.5°C
- Catona (RC): 37°C
- Soverato (CZ): 36.8°C
- Mileto (VV): 36.6°C
- Feroleto della Chiesa (RC): 36.6°C
- Rizziconi (RC): 36.6°C
- Castrovillari (CS): 36.6°C
- Reggio Calabria: 36.3°C
- Catanzaro: 34.1°C
- Vibo Valentia: 33.8°C
- Crotone: 32.2°C
Ecco però che tra domani e sabato arriverà il picco di questa intensa ondata di caldo, con temperature che raggiungeranno i 38-40°C su quasi tutte le coste calabresi e con picchi che addirittura raggiungeranno valori fino ai 43-44°C nelle aree più interne.