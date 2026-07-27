Il servizio coprirà l'intero territorio comunale fino al 3 agosto. Dalle 00:01 alle 06:00 gli interventi nella prima area: ecco le raccomandazioni e le vie interessate
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Prenderà il via questa notte il programma straordinario di disinfestazione adulticida contro le zanzare, promosso dal Comune di Catanzaro per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus “West Nile”. Il servizio di nebulizzazione, pianificato secondo un preciso calendario, interesserà gradualmente l’intero territorio cittadino e si concluderà il prossimo 3 agosto.
La prima fase degli interventi scatta nella notte tra lunedì e martedì 28 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 00:01 e le 06:00, e riguarderà l'intera area sud della città.
Le zone interessate dal primo intervento
Le operazioni di disinfestazione toccheranno nello specifico i seguenti quartieri e vie:
Viale Cassiodoro e relative traverse (Via Conti Ruffo, Via Covelli, Traversa Cassiodoro, Via Conti di Loritello, Via Rito, Via Piemonte);
Santa Maria (incluse Via della Resistenza, Via Friuli, Via Romagna, Via Caduti di Melissa e Contrada Guglia);
Area tra Viale Magna Grecia e Via Nazionale, comprese tutte le traverse;
Aranceto (comprese Via Sardegna e Via Sicilia);
Corvo;
Pistoia;
Fortuna;
Lido (zona Corace e zona Porto);
Giovino.
Le norme di comportamento per i cittadini
Per garantire la sicurezza ed evitare disagi durante l'erogazione del prodotto sanitizzante (dalle 00:01 alle 06:00), la cittadinanza è invitata a rispettare le seguenti precauzioni:
Chiudere porte e finestre delle proprie abitazioni;
Rientrare gli animali domestici all'interno dei locali;
Non sostare all'aperto durante il passaggio dei mezzi e nelle due ore successive al trattamento;
Evitare di stendere biancheria o panni all'esterno;
Proteggere derrate alimentari e orti: evitare di consumare frutta e ortaggi coltivati in zona se non accuratamente lavati nelle 48 ore successive all'intervento.