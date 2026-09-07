In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra lunedì 7 e martedì 8 settembre — si terrà il quinto intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato
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Prosegue l’impegno del Comune di Catanzaro per il contrasto e la prevenzione della diffusione del West Nile virus. In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra lunedì 7 e martedì 8 settembre — si terrà il quinto intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Centro del territorio comunale.
Le zone interessate dall'intervento: Centro Storico (da Via Indipendenza a Bellavista); Via Indipendenza, Piazza Matteotti e via Fontana Vecchia; Via A. Turco; Via Carlo V; Via XX Settembre; Piano Casa; Viale dei Normanni traverse comprese; Viale dei Bizantini traverse comprese; Viale Brutium, viale degli Angioini traverse comprese (fino all'incrocio con Viale Cassiodoro).
Durante il servizio previsto nella fascia oraria dalle ore 00:01 alle ore 06:00, si raccomanda di:
• tenere chiuse porte e finestre;
• mantenere gli animali domestici all'interno delle abitazioni;
• non sostare all'aperto durante il trattamento e nelle due ore successive;
• evitare di stendere biancheria all'esterno;
• proteggere derrate alimentari e coltivazioni ortofrutticole ed evitare il consumo di frutta e ortaggi non adeguatamente lavati nelle 48 ore successive al trattamento.