Dopo le piogge e i temporali di venerdì, l'anticiclone delle Azzorre riporta il bel tempo sul capoluogo e su tutta la regione: sabato e domenica all'insegna del cielo sereno e clima mite

La veloce fase di maltempo ha già lasciato la nostra regione. La perturbazione di venerdì, che ha portato piogge e temporali diffusi in tutta la Calabria — provocando anche diversi disagi, specie nel Cosentino e lungo il versante tirrenico —, è ormai un ricordo.

Nel corso del weekend la situazione meteorologica si capovolgerà: l’anticiclone delle Azzorre prenderà il sopravvento sul Mediterraneo, garantendo bel tempo ovunque. Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da condizioni di generale stabilità sia a Catanzaro che nel resto del territorio regionale, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Si segnala soltanto la possibilità di qualche innocuo addensamento nelle aree interne e lungo la fascia jonica, ma senza alcun rischio di precipitazioni.

Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve rialzo, mantenendosi perfettamente nelle medie del periodo: le massime non supereranno i 25-26 °C.