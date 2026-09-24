Il consigliere comunale: «Grande soddisfazione per la riapertura totale. Fondamentale il lavoro dell’Amministrazione comunale e regionale e di Calabria Verde»

«La riapertura integrale del Parco Li Comuni rappresenta una giornata importante per tutta Catanzaro e una grande soddisfazione per chi, in questi anni, ha seguito con attenzione il percorso di recupero della Pineta di Siano. Finalmente un luogo simbolo della nostra città torna ad essere completamente fruibile e viene restituito alla comunità».

È quanto dichiara il consigliere comunale di Catanzaro Raffaele Serò, in occasione della riapertura totale del Parco Li Comuni, accompagnata dalla tre giorni di iniziative in programma dal 25 al 27 settembre. «Dopo il drammatico incendio dell’agosto 2021 – afferma Serò – la Pineta di Siano ha rappresentato una ferita profonda per Catanzaro. In questi anni è stato necessario affrontare un percorso complesso, fatto di interventi di messa in sicurezza, recupero, manutenzione e programmazione. Oggi possiamo finalmente guardare a quel percorso con soddisfazione e dire che la Pineta torna interamente alla città». Per Serò, il risultato raggiunto è il frutto di una collaborazione istituzionale e tecnica che ha visto impegnati il Comune di Catanzaro, la Regione Calabria e Calabria Verde. «È doveroso riconoscere il lavoro di chi ha contribuito a raggiungere questo traguardo. Voglio ringraziare il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e l’assessora all’Ambiente e alla Transizione Ecologica Irene Colosimo per l’attenzione dedicata al Parco Li Comuni e per aver accompagnato il percorso fino alla riapertura integrale».

«Un ringraziamento altrettanto sentito va alla Regione Calabria nella persona dell'assessore all'Ambiente Antonio Montuoro e a Calabria Verde, al suo direttore generale Giuseppe Oliva e all’agronomo Giuseppe Mancuso, insieme ai tecnici e agli operatori dell’Azienda. Il loro contributo è stato fondamentale per affrontare le diverse fasi del recupero e consentire, dopo anni di lavoro, la restituzione dell’intera area alla città».

«Come consigliere comunale – prosegue Serò – ho ritenuto importante mantenere alta l’attenzione sulla Pineta, seguendo l’evoluzione degli interventi e sollecitando, per quanto di mia competenza, il raggiungimento dell’obiettivo della riapertura totale. Oggi questo risultato è finalmente realtà e credo che sia motivo di soddisfazione per tutta la comunità». La riapertura sarà accompagnata da una tre giorni di iniziative, dal 25 al 27 settembre, che segnerà anche l’avvio di una nuova fase di valorizzazione del Parco Li Comuni. «È significativo – sottolinea Serò – che non ci si limiti alla semplice riapertura dei cancelli. Il programma del fine settimana restituisce immediatamente al parco alcune delle sue vocazioni più importanti: ambiente, escursionismo, sport e socialità».

«Venerdì 25 settembre si terrà la cerimonia ufficiale di riapertura, sabato 26 sarà dedicato all’escursionismo con l’inaugurazione del primo sentiero ufficialmente tracciato dal CAI all’interno del Bosco Li Comuni, mentre domenica 27 sarà la volta dello sport con la seconda edizione della XC Pineta di Siano, organizzata dall’ASD Swattati Team Catanzaro». «Queste iniziative – continua il consigliere – dimostrano che il parco può tornare ad essere un luogo vivo e frequentato, capace di unire tutela ambientale, attività sportiva, escursionismo e socialità. È questa la direzione nella quale dobbiamo continuare a lavorare».

Secondo Serò, la riapertura totale deve essere considerata un nuovo punto di partenza. «Adesso abbiamo il compito di continuare a prenderci cura della Pineta, garantendo manutenzione, sicurezza e tutela del patrimonio naturale, ma anche costruendo una programmazione capace di valorizzarla durante tutto l’anno. La collaborazione con il CAI, con le associazioni e con le realtà sportive del territorio rappresenta una risorsa importante in questa prospettiva».

«Dopo la ferita del 2021 – conclude Raffaele Serò – oggi Catanzaro può finalmente riabbracciare completamente la sua Pineta di Siano. È il risultato di un percorso nel quale istituzioni, tecnici e realtà del territorio hanno lavorato insieme. A tutti loro va il mio ringraziamento. Ora dobbiamo guardare avanti e fare in modo che il Parco Li Comuni possa diventare sempre più un patrimonio vissuto, tutelato e valorizzato da tutta la città».